Česká Miss volila slovenskou kolegyni

Desátou slovenskou Miss volila porota, televizní diváci rozhodovali sms zprávami o titulu Miss Sympatie.

Smejkalová, která trémou nikdy netrpí, prožívala tentokrát s finalistkami větší nervy, než při finále České Miss.

Miss Slovensko Ivica Sláviková byla i Kateřininou favoritkou. Obě missky se teď budou častěji potkávat v rámci akcí pořádaných společností Miss Marketing Michaely Maláčové, která navázala s organizátory slovenské Miss úzkou spolupráci.

Za Miss Sympatie zvolili diváci Lenku Vargovou. "Byla moc roztomilá," řekla Kateřina o vítězce této kategorie Lence Vargové.

Smejkalová si po víkendu naplánovala chvilku volno. "Konečně si mohu dodělat řidičský průkaz. Už jsem absolvovala tři jízdy," řekla. Těší se prý také na přítele, který se brzy vrátí ze zahraničí. Oba čeká v květnu cesta do Thajska na prestižní mezinárodní soutěž Miss Universe. Byl to právě on, kdo ji do České Miss doporučil a získal tak možnost doprovázet vítězku do Bangkoku.

Krásou oslnila Sklenaříková

Rozdíl mezi modelkou a miss shrnula pro slovenský deník Pravda krásná porotkyně Adriana Sklenaříková, kterou ten večer doprovázel její manžel, fotbalista Christian Karembeu. "Modelky jsou věšáky, které musí být fotogenické. Miss by měla být komplexní. Kromě krásy jí nesmí chybět elegance, inteligence a šarm," řekla Adriana.

Sklenaříková se na pódiu objevila v bílé róbě s vlečkou, kterou pak vyměnila za třpytivé šaty zdobené drahými kameny. Model si pořídila v přepočtu asi za čtyřista tisíc korun.

"Je to róba od Jeana Louisa Scherrera, který patří k mým oblíbeným návrhářem. Kdysi jsem pro něj předváděla úplně první přehlídku a zůstala jsem u něj dodnes. Jeho šaty jsou nádherné ženské," uvedla modelka pro slovenský deník Pravda.