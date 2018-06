Česká Miss Válková se v Las Vegas zabydlela v 27. patře

Díky každodennímu programu a přípravám na finále Miss Universe 2010 je více než 80 dívek z nejrůznějších koutů světa téměř stále v jednom kole. Mimo jiné se zúčastnily charitativní akce, na níž se dražily národní dary.

Jitka Válková přivezla do Las Vegas tři knihy někdejšího prezidenta a zároveň i dramatika a spisovatele Václava Havla s jeho vlastnoručními podpisy. Šlo o Soubor divadelních her, knihu Na hrad a zpátky a jedinou pohádku, kterou Havel napsal pro děti s názvem Pižďuchové.

Jitka Válková na charitativní aukci národních darů.

"Byly jsme také na rockovém koncertu v centru města, byl úžasný," ocenila jej Česká Miss a zároveň také výborná zpěvačka.

Jitka nyní každý den nacvičuje spolu s ostatními dívkami choreografii na

finálový večer. Mimo jiné absolvuje také rozhovory s porotou a soutěž

národních kostýmů. Do Las Vegas se vydává i její přítel Mirek Cipra, který coby profesionální trenér pro Jitku již dva měsíce před odletem do dějiště soutěže připravil speciální tréninkový plán, zaměřený na co nejkrásnější postavu, a také jídelníček. A Česká Miss tento plán přesně dodržovala.

Jitka Válková a MIss Francie Jitka Válková a Miss Universe Slovenské republiky 2010

O tom, která z krásek získá titul Miss Universe 2010, se rozhodne 23. srpna v 8 hodin místního času.