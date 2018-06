Česká Miss Válková: přítele poslouchá na slovo

"Ta desátá večer by byla fajn, ale samozřejmě, že takhle spát nechodím, usínám ale většinou u televize," říká s úsměvem Válková. Ráno pak vstává hodinu a půl před tím, než má vyrazit z domova. "Potřebuji po ránu víc času na to, abych se nastartovala, ráda v klidu snídám, hlavně vločky, cereálie, přesnídávky nebo jogurty. Bez snídaně bych nevyšla z domova, to je základ."

Pokud jde o muziku, má široký záběr. Baví ji Kiss i Elton John, rock, opera či jazz. Praha skýtá v tomto ohledu větší možnosti než její rodná Třebíč, ale z časových důvodů půvabná brunetka příliš kultury zatím nestihla. "Vše chystám, ale později. Některá místa v Praze už znám, dokonce se po ní učím jezdit autem. Řidičák mám sice od listopadu, ale řídím teprve dva týdny. Pomáhá mi s tím hodně můj přítel. Když někam nemůžu trefit, naviguje mne. Život je tady pro mne vůbec díky němu jednodušší, je z branže a může mi v lecčems poradit. A já na jeho rady dám," říká na adresu podnikatele a poradce v oblasti fitness a dietologie Mirka Cipry.

Jejich vztah už prošel několika zkouškami, když byl propírán v médiích především v souvislosti s bývalou partnerkou Cipry, pornohvězdou Paulou Wild. Misska je v tomto směru nad věcí. "Neřeším to, je to minulost. Vím toho o Mírovi dost, vyříkali jsme si to a myslím, že nás podobné věci nemohou rozdělit. Zvlášť teď, kdy je náš vztah mnohem intenzivnější a pevnější než na začátku," říká Válková.

Právě s přítelem, kterého už poznali i Jitčiny rodiče a dceři ho schvalují, vyrazila kráska do restaurace v SaSaZu na netradiční a od nynějška pravidelný nedělní brunch Omakase. "Netušila jsem, co je to Omakase, až tady jsem se dozvěděla, že je to japonská fráze a znamená ´nechte to na nás´. S Mírou máme rádi zdravou stravu, takže nás zaujal trh s čerstvým jídlem. A já jsem si zkusila stoupnout za plotnu s místním šéfkuchařem Shahafem Shabtayiem."

Kromě nového mediálního páru se do vyhlášené asijské restaurace vypravila také modelka Bára Kolářová s přítelem, herečka Ordinace v Růžové zahradě Lucie Černíková s přítelem a herečky Ivana Jirešová a Sandra Pogodová. Ivana si kromě dobrého jídla vychutnala také thajskou masáž, kterou si tu každý může při nedělním brunchi dopřát, Sandra si zase pro štěstí nechala napsat své jméno čínskými znaky.