Čtyři roky vztahu nás nepoloží, věří si miss Skoumalová s partnerem

"Jsem rád, jak to dopadlo a jsem šťastný i za Terku a uvidíme, jak to dopadne. A jestli mám strach? Otázkou je čeho. Ve vztahu jsme spolu dlouho a myslím si, že nás tohle nezmění," řekl na kameru iDNES.cz partner České Miss World Terezy Skoumalové Václav. Bylo to ostatně on, kdo ji do soutěže krásy přihlásil.

"Přihlásil mě přítel. Je pravda, že jsem loni o přihlášce uvažovala sama, ale měla jsem strach, tak to vyšlo až letos," dodala Skoumalová, která o účasti v miss nejdřív taktně mlčela.

"Našim jsem nejdřív neřekla, že jdu na casting, volala jsem jim to až potom. Maminka byla nejdřív v rozpacích, nevěděla, co na to říct, ale pak byla v pohodě. Po vítězství mě objímala a byla moc nadšená."

Jubilejní desátý ročník České Miss proběhl za účasti všech devíti předchozích vítězek. Některé z nich předaly novým nástupkyním cenné rady, stejně jako ředitelka soutěže Michaela Maláčová.

"Ať si to užívají, je to jejich čas a příležitost a ať ji maximálně využijí a nebojí se," zdůrazňuje šéfka jediné soutěže krásy v Česku.

"Jestli je svá a hodná, pozitivně naladěná, tak si s tím poradí. Když bude statečná a do všeho půjde s tou vervou, tak to zvládne. Ať nezapomíná, že má za sebou nejen Českou Miss, ale i rodinu. To je důležité," dodává zase loňská vítězka Gabriela Kratochvílová.

Česká Miss World 2014 Tereza Skoumalová při vyhlášení svého jména (29. března 2014)

To Lucie Hadašová, jež se Českou Miss stala v roce 2007, vnímá účast v soutěži jako zásadní mezník ve svém životě. "Občas byly nemilé nějaké články, ale mně to nevadí, s tím musí člověk počítat. A i když jsou negativní, důležité je, že se o mně píše. Vesměs mi ale miss přinesla samé pozitivní věci, hlavně dítě a manželem. Nevím, co bych dělala, kdyby miss nebyla. Asi bych ještě studovala a na dítě nepomýšlela. Ale takhle je to lepší," uzavřela Lucie Hadašová.