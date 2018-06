Miss Vlčková na světové soutěži: Některé holky tu nosí paruky

„Necítím tu mezi holkami velkou rivalitu, spíše si to tu užíváme všichni pohromadě, i když občas holky chtějí být dokonalé na každém svém kroku. Převlékají se i pětkrát denně do jiného oblečení,“ prozradila Česká Miss Supranational 2017.

Každodenní program od brzkého ráno do pozdního večera je podle brunetky velmi náročný. Tereza Vlčková si ale pobyt v Tatrách nesmírně užívá, stejně jako jiné soutěžící. Některé z nich vidí poprvé v životě sníh. Především pro dívky z Afriky je to opravdu jedinečný zážitek.

Zároveň však Vlčková přiznala, že spousta dívek má plastiky. „Nelíbí se mi, jak je velká většina holek chirurgicky upravena, prsa, rty, celkový vzhled obličeje či podobně. Některé dokonce nosí paruky,“ řekla.

Češku prý nejvíce zarazilo, jak jsou některé holky soutěživé. „Produkční tým nám oznámil, že jdeme do hor a abychom se oblékly do teplého oblečení a zdůraznili, abychom si vzali pohodlnou zimní obuv. Holky šly i přes upozornění v šatičkách a podpatcích. Jedna soutěžící měla dokonce i žabky, to prostě nepochopím,“ prohlásila.

Od příjezdu na Slovensko se Tereza nestihla zastavit. Soutěžící mají za sebou focení, návštěvu hokejového zápasu, live chat s fanoušky v angličtině představení ve večerních šatech.

Dívky čeká ještě pohovor a jinak veškerý čas tráví nacvičováním choreografie na finálový večer. O titul Supranational 2017 se utká celkem 65 soutěžících z celého světa a vítězka bude zvolena 1. prosince v Polsku.