Česká Miss si v Mexiku připadá jako ve výkrmně

Lucii Hadašovou nejvíce překvapily velké snídaně v hotelu. "Žádné salátky nebo jogurtíky pro modelky. Naopak je to vždycky pořádná snídaně a každá si může vybrat, co chce. Už jsme si z toho dělaly legraci, že je tady výkrmový tábor," zažertovala Lucie, která se v těchto dnech představila v národním kostýmu od módní návrhářky Heleny Kroftové Leisztner.



"Bylo to úžasné. Lidé nás přijali velmi srdečně. Postavili pódium na kruhovém objezdu na hlavním tahu silnice. Ta byla zpřístupněna lidem. Na naše národní kroje se jich přišly podívat asi čtyři tisíce. Ale mnozí řidiči nás asi moc rádi neměli," popsala přehlídku národních kostýmů Lucie, dle které se český kostým lidem líbil.

Nacvičujeme s tužkou v ruce

Dvacetiletá blondýnka již také začíná nacvičovat choreografii na 28. května, kdy proběhne finálový večer. "Musíme být každá vybavena tužkou a papírem. A všechno si zapisovat. Pro organizátory to asi není jednoduché ukočírovat tolik dívek. Zvláště ty z Latinské Ameriky jsou hodně živé. Ale bez kázně a pořádku se nácvik neobejde," uvedla Lucie.