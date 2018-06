Česká Miss se mění v reality show, dívky hledá přes castingy

V praxi to znamená, že dívky toužící po účasti v soutěži krásy se mohou jednoduše zaregistrovat na internetových stránkách České Miss, odkud jim vzápětí přijde odpověď s pozvánkou na veřejný casting. Ten proběhne v druhé polovině listopadu v Praze, v Brně a také Ostravě. Dívky ale mohou dorazit na casting i rovnou bez registrace. Ta se v takovém případě vyplní přímo na místě.



Michaela Maláčová s vítězkami uplynulých ročníků České Miss.

Novinkou v České Miss je oproti předchozím ročníkům i exkluzivní smlouva s televizí Nova, z níž plyne, že jedinou soutěží krásy, která se na Nově příští rok odvysílá, bude právě soutěž Michaely Maláčové. "Opravdu je to velký úspěch, ale hlavně velká dřina. Snažili jsme se o to pět let a poslední dva roky jsme na tom intenzivně pracovali. Předložili jsme s konkurencí vlastní návrhy a projekty a nakonec to vyšlo," uvedla Maláčová.

"Vyjednávali jsme s organizátory obou soutěží, ze strany organizátorů České Miss jsme dostali zajímavější obchodní nabídku," řekl k výsledkům jednání už na začátku září Petr Dvořák, generální ředitel Novy. - čtěte Nova se loučí s Miss ČR, exkluzivitu má konkurenční soutěž Maláčové

Co bude s konkurenční Miss České republiky, kterou do loňska řídil Miloš Zapletal a který ji prodal pohřešovanému podnikateli Janu Moťovskému, se zatím neví. "Nemůžeme v tuto chvíli říct nic konkrétního, stále probíhají jednání, ale v nejbližší době podáme informace," řekl iDNES.cz mluvčí pořádající agentury Zdeněk Kohák. Miss České republiky podle našich informací oslovila jak televizi Prima, tak Českou televizi.



Šéfka Miss České republiky Kateřina Moťovská.

Finále České Miss proběhne 28. února 2009 a Nova ho odvysílá v přímém přenosu z pražského ruzyňského letiště. Letošní ročník se nese v africkém duchu, neboť soustředění vybraných finalistek proběhne v exotické Keni.