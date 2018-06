Česká Miss: přítelkyně Podhůrského neuspěla, předčila ji silikonová kráska

Propadák to ale rozhodně nebyl, půvabná blondýnka skončila mezi posledními devatenácti dívkami, z nichž vzešla finálová dvanáctka spolu s jednou náhradnicí. Na začátku soutěže bylo čtyři sta dívek, v semifinálovém kole v hotelu Prague Marriott se jich sešlo čtyřicet. Uspěla i silikonová kráska.

"Co je to za soutěž, když v ní dostane přednost dívka se silikonama, to se mi nelíbí," komentuje Podhůrský volbu poroty, jíž předsedala prezidentka České Miss Michaela Maláčová. "Ta dívka vypadala starší, a navíc měla umělá prsa, divilo se nás tam víc, že postoupila," dodává jeho mladičká partnerka.

Kdyby k sobě měla být kritická, nepochválila by se za rozhovor s porotou, který byl veden v angličtině. "Vypadávala mi slovíčka, prostě jsem si na některá v tu chvíli nevzpomněla. To ale myslím není nějaký závažný důvod k neúspěchu. Naopak dobrý pocit jsem měla ze scénky, ve které jsem předváděla klauna, který se vysmívá paradoxně právě silikonovým ňadrům. Paní Maláčová začala na konci scénky tleskat a smála se a francouzský kadeřník mě poplácal po ramenou, že jsem dobrá. Asi se jim to líbilo, bylo to vtipné," míní Ilona, která se kromě jiného předvedla v plavkách.



Jedna z dívek, která chce být novou vítězkou České Miss

Myšlenka na další pokus o boj o nejkrásnější dívku Česka a přihlášení se do konkurenční Miss ČR ji teď prý nejméně půl roku ani nenapadne. "Nemám chuť se kamkoli přihlásit, ani nechci, jsem toho plná," říká s hořkostí v hlase. Nejvíc ji mrzí, že došla tak daleko a úspěch měla na dosah ruky.



Finalistky České Miss

"Kdybych skončila na začátku, řekla bych si, že na to nemám, tohle bylo o to smutnější. I Zdeňkovi to bylo líto, říkal, že je to škoda. Ale samozřejmě se mě snažil rozveselit. Prý je dobře, že nepojedu do Keni, kam zamíří finalistky na soustředění, aspoň se nebude muset bát, že si mě tam nechá nějaký domorodec. A na jednu stranu je taky rád, že na sebe budeme mít víc času, já soutěži dala hodně a trochu jsem ho šidila. Já si ale myslím, že je hlavně rád, že mu budu pomáhat v jeho nově otevřené palačinkárně," uzavírá s úsměvem Ilona.

Finále soutěže krásy prezidentky Maláčové se odehraje na konci února a z prostor pražského ruzyňského letiště ho bude přímým přenosem vysílat televize Nova.