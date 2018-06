Missky po letech: maminky, policistka, rockerka, moderátorky a herečky

"Vítězství v České Miss považuji za zlomový okamžik a obrovský úspěch ve svém životě. Od tohoto momentu se můj život změnil a začal se ubírat jiným směrem. Velké štěstí je, když se vám podaří žít život, jaký chcete," řekla Česká Miss 2005 Kateřina Smejkalová.

Česká Miss Za devět let se do castingů České Miss přihlásilo 10 832 dívek. Z nich 98 prošlo soutěží jako finalistky. Největší úspěch na světové soutěži slavila Tereza Fajksová, která získala titul Miss Earth 2012. V národní soutěži byla na třetím místě. Nejvíc dětí za devět ročníků porodila ředitelka soutěže Michaela Maláčová. Dva chlapce a dvě holčičky. V průběhu pořádání soutěže se také vdala (více zde). Za devět let získaly dívky v soutěži ceny celkem za 30 milionů korun. Osobních automobilů bylo předáno 19. Vítězky převzaly 22 bytů a bylo předáno 22 zahraničních zájezdů v celkové hodnotě téměř 2,5 milionu korun.

"Každá dívka má nějaké sny a přání. Myslím si, že soutěž je skvělým odrazovým můstkem. Důležité je vědět, co chci, a jít si za tím. Ta cesta není vždy jednoduchá,ale když se ten sen splní, tak to stojí za to," míní brunetka.

Česká Miss 2006 Renata Langmannová žije s přítelem Ondřejem Novotným. Vystudovala Policejní akademii, v roce 2012 ji ukončila magisterským titulem s červeným diplomem.

"V tuhle chvíli je mým největším úspěchem vítězství v soutěži Česká Miss, protože mi ukázalo směr mojí profesní kariéry a dalo mi možnost efektivněji pomáhat lidem, kteří v životě neměli takové štěstí," řekla Langmannová, která bojovala o korunku krásy už v prvním ročníku soutěže v roce 2005, ale dostala se tehdy pouze do semifinále.

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová je vdaná za hokejistu Jaroslava Bednáře a má s ním dceru Denisu. Studuje Evropská a hospodářskosprávní studia na UJAK, spolupracuje s nadací Ztracené děti a pracuje v modelingu. Byla první Českou Miss, která se stala maminkou.

"Soutěž mi změnila celý život, po výhře to nebylo úplně jednoduché, ale osamostatnila jsem se, nastěhovala se do svého bytu a začala žít úplně nový život. Stát se Českou Miss byla velká příležitost a myslím, že jsem ji využila, jak jen to šlo," řekla blondýnka, která stejně jako její nástupkyně Eliška Bučková pochází se Strážnice.

Česká Miss 2005 Kateřina Smejkalová Česká Miss 2006 Renata Langmannová Česká Miss 2007 Lucie Hadašová

"Vystudovala jsem odbornou školu kosmetickou, v současné době studuji angličtinu a ráda bych studovala muzikálové herectví. Věnuji se především modelingu. Vítězství v soutěži mi naprosto změnilo život. Přestěhovala do Prahy, získala kontakty, zkušenosti, hrála jsem v muzikálech. Zviditelnila jsem se a především jsem od roku 2008 soběstačná, živím se sama," prohlásila Česká Miss 2008 Eliška Bučková, která bojovala s anorexií (více zde).

Česká Miss 2009 Iveta Vítová má hned několik prvenství. Je první královnou krásy, která se provdala. S manželem Jaroslavem se jim v říjnu 2013 narodila dcera Aneta. Byla nejvyšší (182 cm) a nejstarší (25 let) vítězkou. Pracuje na Nově jako moderátorka zpráv, momentálně je na mateřské dovolené.

"Soutěž mi dala více zakázek v oblasti modelingu i mediální reklamu. Také získání lukrativního zaměstnání v oblasti zpravodajství. Za největší úspěch považuji to, že jsem v životě jednoduše spokojená a také svoji novou životní roli maminky," prohlásila Vítová.

Česká Miss 2008 Eliška Bučková Česká Miss 2009 Iveta Vítová Česká Miss 2010 Jitka Válková

Jitka Válková vyhrála Českou Miss v roce 2010. Už tři a půl roku žije s přítelem Mirkem Ciprou v Praze. Je nejmenší (169 cm) a nejmladší (18 let) vítězkou soutěže krásy.

"Zatím studuji Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy obor biologie-geologie. Do toho se stále vice věnuji zpívání a moderování, přehlídky dělám jen velmi výjimečně. Vítězství v České Miss byl takový odrazový můstek a pak to vše začalo. Poznala jsem mnoho známých osobností, mohla jsem se zúčastnit mnoha užitečných projektů, které pomáhají, navštívila jsem krásné země a začala dělat to, co mne opravdu baví - zpívat," prohlásila rockerka.

Blondýnka Jitka Nováčková je Českou Miss 2011. Studuje Vysokou školu obchodní a pracuje v reklamě a modelingu.

"Potkávám velmi schopné lidi, od kterých se snažím leccos přiučit, ráda poslouchám jejich příběhy. Soutěž mi také otevřela cestu do zahraničí, poznala jsem dívky z celého světa díky účasti v soutěži v Miss Universe, strávila dva měsíce v New Yorku, měsíc v Brazílii a navštívila spoustu jiných zajímavých míst, nebojím se komunikovat s cizími lidmi a zároveň jsem poznala sílu a hlavně vzácnost nezištného přátelství," prozradila Nováčková.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová

"Za svůj velký úspěch považuji třeba to, že jsem mohla charitativně pomoci lidem, kteří to potřebují, a také to, že jsem si neodložila maturitní zkoušku a hned měsíc po soutěži jsem úspěšně odmaturovala," dodala blondýnka.

Česka Miss 2012 Tereza Chlebovská studuje Ostravskou Univerzitu, obor hudební výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě. Pracuje jako modelka a moderátorka Ligy mistrů. Zahrála si ve filmu Martin a Venuše a v několika hudebních klipech.

"Moje největší úspěchy od vítězství v soutěži jsou moderování na Prima Cool, modeling v zahraničí, s čímž souvisí i točení reklam, focení kampaní, katalogu spodního prádla, natáčení tanečního videoklipu, reklama pro minerálku. Na svůj největší životní úspěch prozatím čekám. Jsem si vědoma toho, že mám za sebou věci, na které bych měla být a jsem pyšná, ale doufám, že můj životní úspěch je teprve přede mnou," míní Chlebovská.

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová žije v Praze s přítelem Filipem Laškem. Vystudovala bakalářský stupeň oboru Hotelový management, turismus a gastronomie na Vysoké škole hotelové a v současné době studuje druhým rokem anglický magisterský stupeň oboru Marketing communication na Vysoké škole finanční a správní. Získala hlavní ženskou roli ve filmu Bony a klid II.

Ředitelka České Miss Michaela Maláčová a vítězky soutěže

"Stále ještě studuji, práce je v současné době spojena s výhrou České Miss. Mám před sebou závěrečný rok studia a zároveň pracuji jako modelka a herečka," prozradila první krátkovlasá královna krásy.

"K desátým narozeninám bych České Miss přála, aby měla stále královny, které všem ukazují, jak výjimečné jsou. A povznášejí tím noblesu soutěže a krásy jako takové," dodala Kratochvílová.

Finále letošního 10. ročníku České Miss bude 29. března 2014 na FTV Prima (finalistky soutěže si můžete prohlédnout zde).