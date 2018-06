Česká Miss Švantnerová: Rozchod není definitivní, máme pauzu

„Není to úplně definitivní. Já to nazývám pauzou, protože ani jeden z nás nevíme pořádně, co chceme a chceme na to čas. Já nejsem pro taková razantní řešení. Máme pauzu a uvidíme,“ říká Česká Miss.

Bulvární deníky propíraly sexuální minulost fotbalisty Jakuba Hory a Švantnerová říkala, že to jsou informace z doby, kdy spolu nebyli, takže ji nezajímají (více čtěte zde).

O pár dní později se však rozhodli pro pauzu. Nejkrásnější Češka tohoto roku se samoty nebojí. „Já to dokážu, myslím, že na tom není nic špatného. Chceme si ujasnit priority a chceme na to být každý sám. S mamkou si voláme každý den, ta mě podporuje. A pak práce. Mám pořád co dělat, každý den jsem v jednom kole, takže ani nemám čas přemýšlet nad tím, jestli mě něco trápí, nebo ne,“ popsala.

V jejím životě se odloučením od přítele, s nimž chodila více než dva roky, nic nezměnilo. Možná jsem šla jen víc nakupovat a méně vařím, ale jinak změna nenastala. „Moje terapie je jít si zaběhat a utratit peníze a udělat si něčím radost. Teď je to zimní bunda, ze které mám obrovskou radost. Je taková extravagantní a těším se, až si ji na sebe vezmu,“ těší se modelka.

Případní zájemci moc šancí nemají. „Nabídek je hodně, ale já přesně tohle nemám ráda, jakmile chlapi vidí kořist a hned se na ni vrhnout. Mně je to jedno. Já to ignoruji a nemám zájem,“ vzkazuje Švantnerová.