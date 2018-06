Královna krásy Švantnerová se před koncem své „vlády“ nechala vylepšit

„Zatím jsem žádný chirurgický zákrok nepodstoupila a ani to v dohledné době neplánuji. Šla jsem na odstranění kruhů pod očima vlastní plazmou, což není zase až tak nic radikálního,“ popsala Švantnerová. Byla to rychlá akce, nad kterou nepřemýšlela dlouho. Na sobotní vyhlašování nové miss tedy bude jako ze škatulky.

„Kruhy pod očima mě trápí už delší dobu, ale vždycky jsem to nějak zamaskovala make-upem,“ přiznala miss, kterou k zákroku přiměla kamarádka.

„Moc si to pochvalovala a já nad tím začala přemýšlet. Nebyla bych to já, kdybych si to během pár dní nedomluvila,“ popsala modelka, která měla největší strach nejen z bolesti, ale i z lékařů.

„Nemám příliš dobré zkušenosti s doktory. Někdy bývají hodně nepříjemní. Jinak bolesti se bojím, a když mi berou krev, doslova omdlévám. Naštěstí tento zákrok bolestivý není a všichni lékaři byli příjemní,“ pochvalovala si stále ještě úřadující miss.

„Mě většina chirurgických úkonů přijde zbytečná, třeba liposukce. Člověk může zhubnout přirozeně. Možná, že operace prsou po dětech je pro ženy pochopitelná, ale mě stejně přijde přirozenost nejlepší,“ sdělila.

Dokonce se nenechala přemluvit ani k odstranění škvíry mezi zuby. „Hned po finále mě všichni nutili, že do Miss Universe musím mít dokonalé zuby. Já tomu odolala a jsem ráda, že v tomto ohledu nejsem dokonalá a alespoň něčím se odlišuji,“ přiznala Nikol.

Modelka a miss Nikol Švantnerová na Plese v Opeře (6. února 2016)

Roční působení v roli České miss ji změnilo i uvnitř. „Jsem strašně hodná, snažím se vždycky všem vyjít vstříc, což samozřejmě moc nejde. Postupně se učím říkat „NE“ a za ten rok kralování se mi to celkem daří,“ pochvaluje si Nikol. Už za pár dní předá svou korunku další dívce, které snad titul přinese podobný úspěch v modelingu.

A co bude České Miss 2015 chybět nejvíc? „Asi to, že jsem byla jediná. Že ten rok patřil jenom mně. Jinak práce si myslím bude víc, protože na to konečně budu mít čas,“ dodala.