Nikol Švantnerová: Plastiku neplánuji, jedině úpravu mezery mezi zuby

„Plastickou operaci rozhodně žádnou neplánuji, jelikož jsem se svým tělem spokojená. Jediné, co přichází v úvahu, je změna mezírky mezi zuby, abych měla dokonalý úsměv. Ale jinak nic,“ řekla Švantnerová. Mezírce mezi zuby přitom přisuzuje její přítel Jakub Hora vítězství (více čtěte zde).

Čtenáře zajímala také dieta nové královny krásy. „Jím několikrát denně. To se musí. Kdybych jedla jen jednou denně, tak takhle nevypadám. Jím, co se naskytne. Na snídani si dávám hodně záležet, protože to je základ. Dospěla jsem k tomu až teď. Snídám ovesnou kaši, svačina jsou sušenky, ovoce. K obědu je to jedno. Sním svíčkovou i těstoviny. Večer už se trošku hlídám, tak si dám něco lehčího,“ popsala Česká Miss.

Přiznala ovšem, že ani ona nedodržovala vždy zdravé stravování. „Taky jsem si hladověním prošla. Vím, jak je to těžké. Moje matka mi také říkala: Jez. Ale postupem času jsem si uvědomila, že to jde i jinak. Já hladovění odsuzuji a jsem příklad, že se dá jíst. Dá se jíst hodně a sportovat,“ prohlásila Miss, které na váze nezáleží.

„Na to, kolik měřím, vážím málo. Měla bych podle doktorů vážit 70 kilo a vážím kolem 60, ale neberu na to ohled. Záleží, co vidím v zrcadle,“ dodala.

Do budoucna se chce dál věnovat modelingu, s nímž už má bohaté zkušenosti. „Táhne mě to k modelingu a strašně mě to baví. Proto jsem i přerušila školu, abych se mohla modelingu věnovat naplno. Deset let jsem jen cestovala a pracovala v zahraničí. Proto jsem šla také do Miss, abych se usadila v Česku a mohla tu pracovat,“ řekla Česká Miss 2015 a Česká Miss Bikini Nikol Švantnerová.

Podívejte se na celý videochat s Nikol a Gabrielou

VIDEO: Videochat Česká Miss 2015 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu