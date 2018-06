Česká Miss neslyšící: Nemusím vyhrát

Na neslyšících dívkách bylo znát vzájemné přátelství. Rivalita, která je vidět u běžných soutěží, zde podle organizátorů není.



Do soutěže Miss neslyšící přicestovaly dívky z 19 zemí, například z Francie, Itálie, Číny, Kazachstánu, Ruska, Ukrajiny a Madagaskaru.



První ročník této celosvětové soutěže, která se každoročně koná v červenci, byl uspořádán na ostrově Mallorca. V Česku se soutěž koná třetím rokem.



Letošní Miss neslyšící České republiky Moniku Kalousovou z Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku připravovala na světové finále maminka. Ve volné disciplině bude tančit.



Vamsile Sibeková přicestovala ze Svazijského království. Je pro ní čest, že na soutěži jako jediná reprezentuje africký kontinent. Je jí 20 let a je nezaměstnaná. Poprvé je daleko od domova, problémy způsobené handicapem ale v Praze nemá. "Je to tady docela příjemné, už jsme si zkoušely i módní oděvy," řekla.



Finalistky si už stačily prohlédnout město. Zavítaly rovněž na Pražský hrad, kde je po prohlídce reprezentačních prostor přivítala prezidentova manželka Livia Klausová.



Finále bude obsahovat klasické disciplíny: módní přehlídku, volnou disciplínu, promenádu v plavkách a závěrečné vyhlášení Miss. Dražit se budou i korunky královen krásy, výtěžek připadne svazu neslyšících.



Organizace soutěže pro sluchově postižené však s sebou přináší některé momenty, které se musí řešit komplikovaněji než je tomu u běžné Miss. Například oblíbenou volnou disciplínou je tanec a zvukař se musí postarat, aby dívky cítily rezonanci v podlaze, když už neuslyší hudbu. Dalším handicapem je u pořádání soutěže pro neslyšící nutnost tlumočníka znakové řeči, který na scéně působí rušivě, ale je nezbytný.





Soutěž krásy mezi neslyšícími má u nás až nečekaně dlouhou tradici. První volba nejkrásnější neslyšící dívky se konala už v roce 1968 během oslav stého výročí založení Celopražské organizace neslyšících Svazu Československých invalidů. Avšak další kolo soutěže se, kvůli nepřejícnosti tehdejšího režimu, konalo až v roce 1990. Od té doby se soutěž koná pravidelně