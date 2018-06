Slovenský folklor i znaková řeč mohou být volnou disciplínou České Miss

V minulých letech volnou disciplínu během finálového večera nahradila třeba videa ze soustředění, kde dívky dostávaly různé adrenalinové úkoly.

Tvůrci letošního ročníku zatím neprozradili, zda se „volná“ do soutěže vrátí, finalistky už ale musí přemýšlet, jak by se případně během večera předvedly.

„Hodně jsem o tom přemýšlela a chci, aby to bylo originální, tím, že jsem původem Slovenka, tak bych chtěla tancovat slovenský folklor,“ říká finalistka Nikol Švantnerová.

K vidění možná budou i kouzla, protože Karolína Humečková je asistentkou kouzelníka a zvažuje, že by něco předvedla i sama. Talentů má ale víc. Léta zpívá ve sboru a taky je mažoretkou, stejně jako předloňská vítězka Gabriela Kratochvílová.

Zajímavé číslo plánuje i Andrea Kalousová, kterou přirovnávají k Seleně Gomezové nebo Mile Kunisové. „Ještě to nemám dořešené, ale hodně přemýšlím nad znakovou řečí,“ prozradila. „Se znakovou řečí jsem teprve začátečník a dostala jsem se k ní v mé škole, kde nám nabídli tento kurz a já ho ráda využila,“ vysvětlila.

Finalistky České Miss mají za sebou soustředění na Kapverdských ostrovech a připravují se na finálový večer, kde tři z nich dostanou korunku, o níž mnohé sní už od malička.

Finalistka soutěže Česká Miss 2015 Karolína Humečková Finalistka soutěže Česká Miss 2015 Andrea Kalousová

Do finále zbývají ještě dva měsíce, během nichž se budou dívky snažit co nejvíc dostat do kondice.



„To, co jsem shodila před soustředěním, to jsem tu zase nabrala, protože to jídlo je tu opravdu výborné. Tak doufám, že až se vrátím domů, tak se budu zase snažit to dát do pořádku,“ řekla Humečková.