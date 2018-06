Česká Miss: Milion musím odpracovat

Odpovědi Renaty Langmannové ZDE

Přesné plány do budoucna Renata ještě nemá. "Modeling je zatím pro mě nejaktuálnější, ale později by mě bavilo pracovat třeba v televizi jako moderátorka. Byla bych ráda, kdyby Český národ se mnou byl spokojen," napsala čtenářům.

Langmannová je již zkušenou modelkou, která se zúčastnila řady soutěží jako je Miss Brno, Miss RENETA či Kočka rádia Krokodýl. "Mám ráda soutěže, kde se nehledí jenom na zevnějšek, ale taky zkoumají, co nosíš v hlavě," uvedla.

Renata kromě titulu a jiných atraktivních cen získala i milion českých korun. "Budu se snažit ho využít, co nejlepším způsobem. Je to ale kontrakt v hodnotě milionu, takže si ho budu muset nejdřív odpracovat!"

Za celou dobu soutěže prý nezaznamenala ani náznak rivality. "Byly jsme všechny kamarádky, táhly jsme za jeden provaz," napsala studentka studentka prvního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Školu teď ale kvůli missím povinnostem na nějaký čas přeruší. "Ráda totiž dělám věci naplno," vysvětlila v rozhovoru.

Česká miss dále prozradila, že má přítele Tomáše, se kterým chodí přes 5 let. "Je to moje první láska a stále ještě trvá. A taky trvat bude:-)." Miluje sladké a taky strašně ráda jí. "Snažím se sportovat a trošku se v jídle omezovat, ale často mi to moc nejde," svěřila se. Erotické snímky by prý nikdy nenafotila, ale pěkné umělecké snímky neodsuzuje.

