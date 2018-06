Česká Miss Lutovská „uplácela“ kamarády, přiznal její bratr

Finále Českou Miss 2009 se stala Iveta Lutovská z Třeboně - více zde

"Iveta si to určitě zaslouží, před lety jí Miss České republiky nevyšla, teď ukázala, že na to má," řekl MF DNES krátce po vyhlášení Martin. Dodal, že největší strach měl z další favorizované Jihočešky Terezy Budkové ze Sezimova Ústí. "Teď už nemá Iveta žádnou konkurenci," ozvalo se z davu kamarádů hned poté, co bylo jisté, že Budková skončila na druhém místě.

Podle blízkých Ivety měla nová Česká miss ze soutěže strach. Případný neúspěch by jí totiž mohl v kariéře modelky spíše uškodit.



Takhle se fandilo Ivetě Lutovské v Třeboni

Ostřílená královna přehlídkových mol měla krátce před televizním přenosem trému. "Naposledy mi psala v šest hodin odpoledne, Určitě si nemyslela, že má vítězství v kapse. Největší nervy ale určitě měla maminka. Bůh ví, kolik sestře poslala sms zpráv," popsal Martin.

VIDEO: Bez komentáře: Podívejte se na vyhlášení vítězek v letošním ročníku České Miss

Sám svou sestru podpořil osmdesáti textovými zprávami. Mezi fanoušky Ivety se ale zřejmě najdou lidé, kteří jich poslali daleko víc. Iveta totiž před soutěží slíbila, že tomu kdo jí prokazatelně pošle nejvíc smsek, nafotí originální sérii snímků s jeho autem.

Oslavy vítězství pětadvacetileté třeboňské rodačky se prý učitě protáhnou až do rána. Blízcí přemýšlejí o překvapení, které by jí rádi přichystali. A v které disciplíně se Iveta líbila přítomným nejvíce? "No přece při promenádě v plavkách," odpovídají jednohlasně všichni přítomní muži.