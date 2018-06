Česká miss Lutovská letí na Miss Universe, bez přítele bude měsíc

"Přítel už byl trochu naštvaný, že sotva, co jsem se vrátila z Keni, kde spolupracuji na charitativním projektu, už zase jedu," říká Lutovská. "Ale zase chápe, že nejedu na dovolenou s kamarádkou, ale že je to povinnost související s Českou Miss, i když je to pro mne samozřejmě

povinnost milá." - čtěte Lutovská asistovala v Keni u komplikovaného porodu

Nějaké to odloučení bude muset Radovan Hynek, který je natolik podobný Sagvanu Tofimu, že si ho s ním lidé pletou, ještě vydržet. Iveta je totiž teprve v polovině svého kralování. "Korunku předám na

finále až v únoru příštího roku, ale asi to uteče stejně jako ten první půlrok. Mám pocit, že jsem vyhrála nedávno. Žezlo ale předám své nástupkyni určitě bez velkých emocí," míní Lutovská.

Emoce ji ovšem čekají na soutěži Miss Universe, kde si nechce na nic hrát a kde chce být především sama za sebe. Sázet bude na přirozenost a jinak věci nechá plynout. A jaké má ambice? "Dnes jsem se u kadeřnice zrovna smála, že moje ambice jsou o tom, abych se hlavně v pořádku vrátila a dorazily mi kufry. Samozřejmě se ale budu snažit reprezentovat v rámci svých možností, ostré lokty ale používat nebudu, taková nejsem," přiznává kráska.

S sebou si zabalí dva kufry, povolených má totiž do letadla výjimečně čtyřicet kilo váhy. V jednom z kufrů budou reprezentativní šaty z dílny módní návrhářky Blanky Matragi. Večerní šaty jsou modré, národní šaty jsou zelené a Matragi se nechala při jejich tvorbě inspirovat českou zemí.

"Dohodly jsme se, že nebudu mít kroj, protože k němu nemám vztah. Blanka tedy ušila zelené šaty, aby dala najevo, že naše země je plná zeleně. Rukávy jsou motýlí, to má zase symboliku v tom, že stejně jako z kukly se vylíhne krásný motýl, tak z dívky vykvete krásná žena. Vše korunuje inspirace Alfonsem Muchou a secesí. Šaty jsou jednoduše krásné," uzavírá Lutovská.