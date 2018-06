Česká Miss Lutovská: konečně bude brát víc než Mesarošová

Slyšela jsem, že za přehlídky berete menší honorář než třeba Dominika Mesarošová, myslíte, že se titulem České Miss vaše hodnota zvýší?

(smích) Pevně doufám, že ten titul něco změní v mé práci i v mém ohodnocení.

Jakou máte představu o takové změně?

Samozřejmě stojím nohama pevně na zemi, nepředpokládám, že budu mít padesát tisíc za přehlídku, vím, jak to funguje, jak to probíhá. Jde o to, že práce bude víc, bude líp hodnocena a bude také kvalitnější. Nebudou to přehlídky v nějakých nočních klubech, čímž samozřejmě nemyslím night kluby, to vůbec ne, ale věřím, že bude na úrovni.

Modeling vás přivedl k soutěži miss?

Přesně tak. Poslední dva roky se modelingem živím a chtěla jsem něco dokázat v tom, co dělám. To za prvé. A za druhé člověk chce postupovat dál a zvedat svoje kvality a já myslím, že tahle soutěž mi k tomu pomůže.

Jste neuvěřitelně vysoká, na čem stojíte?

Na vysokých podpatcích (smích). Navíc měřím 181-182 centimetrů, jsem opravdu vysoká.

Máte přítele, nebojíte se, že neustojí vaši slávu a úspěch?

Já pevně doufám, že to ustojí. Už jsme spolu osmý rok a já si myslím, že nás jen tak nic nerozhodí.

Tak to by měla být svatba, vezmete se třeba na počest vašeho vítězství?

(smích) Tak to se zeptejte jeho.

Myslíte, že vás získání korunky a titul královny krásy změní?

Věřím, že ne.

Jaká tedy jste a jaká také zůstanete?

Úplně obyčejná holka, která je díky tomu, co se dnes stalo, miss. Ale určitě si nemyslím, že to znamená něco víc mezi mými kamarádkama a mezi lidmi, mezi kterými se pohybuju.

Co vás baví?

Mně naštěstí baví moje práce, což je modeling a věci kolem toho a do budoucna bych se tomu chtěla věnovat.

Jakou máte neřest?

Určitě je to lenošení, spousta čokolády a chipsů.

A to s vaší postavou nic nedělá?

Dělá mi to těžké svědomí.

Dokonalá figura je dána geneticky, nebo je vydřená?

Musím za ni samozřejmě poděkovat svým rodičům, ale člověk se už musí víc hlídat. Ale nepřeháním to.

Co ze svých zálib jste odložila kvůli přípravě na soutěž na vedlejší kolej?

Bohužel vůbec nic. Plánovala jsem, že se alespoň ten poslední týden vyhnu té čokoládě, ale bohužel ani to jsem nedokázala. Říkala jsem si ale, že jestli mě chtějí lidi takovou, jaká jsem, tak taková budu a hubnout nebudu.

Letos byla velká konkurence, vyhrála blondýnka, ačkoli v kuloárech panuje takový názor, že ředitelka soutěže Michaela Maláčová fandí spíš dívkám jí podobným...

Věřila jsem, že může zvítězit blondýnka. V loňských ročnících jsou i dívky, které jsou blond.

A co pověstná řevnivost mezi finalistkami, bylo v zákulisí dusno?

Holky byly fajn a já musím říct, že mám mezi nima spoustu kamarádek.

Všechny vám vítězství upřímně přejí?

No tak všechny asi ne...

Dobrá polovina?

To si troufnu říct, že ano.