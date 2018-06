Česká Miss Lucie Hadašová popírá nafocení erotických snímků

"Původní fotografie mám ve svém booku," řekla dvacetiletá studentka aplikovaného práva, která si přivydělávala jako modelka.

"V bulváru otištěné snímky jsou stoprocentní fotomontáž. Pózy jsou skutečné, ale ostatní je upravené přes počítač," stěžuje si.

Stejného názoru je i autor snímků Michal Pavlásek, který označil informace o tom, že se Lucie fotila nahá pro peníze, za lživé.

Na fotografiiích otištěných v bulváru pózuje Hadašová bez podprsenky či v průsvitných kalhotkách, které odhalují její nejintimnější partie.

ČESKÁ MISS: NEJSEM NEDOSTUPNÁ

Lucie Hadašová odpoví on-line ČESKÁ MISS: NEJSEM NEDOSTUPNÁ

Michal Pavlásek Lucii fotil v letech 2005 a 2006. "Bylo to pro doplnění mého archivu jako fotografa, mého portfolia. Několik fotografií jsme pak prodali zákazníkům," vysvětluje vznik snímků na webových stránkách svého fotostudia Glamour.cz



Blondýnka Hadašová dle svých slov chápe, že se nemůže líbit všem. "Je to odvrácená stránka, která k vítězství patří," svěřila se dívka ze Strážnice, která otištění snímků považuje za útok proti své osobě, přesto nebude podávat na deníky žalobu, protože to nemá smysl. A jak tvrdí: "I negativní reklama je reklama."