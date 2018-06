Česká Miss Lucie Hadašová: I negativní reklama je reklama

ODPOVĚDI LUCIE HADAŠOVÉ ZDE

Na on-line rozhovor Lucie dorazila i se svým sympatickým přítelem Romanem, který je o čtyři roky starší a je ředitelem servisní firmy.

Pověstný rozchod, který se misskám předpovídá, podle ní nehrozí. Nebezpečí bulvárních informací si prý uvědomuje.

A co říká údajným pornofotkám? "Nekomentuje to, zná originál," odpověděla Hadašová čtenářům iDNES.cz.

ČESKÁ MISS MÁ PRVNÍ SKANDÁL

Co vás v on-line rozhovoru nejvíc zajímalo? Přinášíme ukázku...

Jaké máte teď nejbližší plány?

Až bude chvilička času, tak se chci podívat domů za rodinou.

Byla jste někdy v nějaké arabské zemi? Nebo jste prostě nevěděla, jak zakončit větu, a slova o lepším postavení žen v arabském světě jste jen tak vypustila z úst?

Byla jsem v Tunisu, ale chci znovu zopakovat, že toto téma opravdu není mým zájmem. Byla to jen otázka od moderátora a navíc tréma a nervozita udělala své. Jsem jen člověk, omlouvám se. Pointa měla být úplně jiná.

Myslíte si, že je v pořádku, když mladá dívka do 18 let fotí fotky v průhledném spodním prádle s nohama od sebe?

Chci jen poznamenat, že se jedná o fotky z náhledů, což znamená, že je tam nejen fotka, kdy mrknete, ale také fotka, kdy máte nohy v jiné poloze, než mají být na výsledné fotce. A to, že někdo vyhrabal náhledy a použil, to je bohužel už tak. Svět módy je různý, a dá se dívat na něj z několika pohledů, záleží, jak to kdo bere a hodnotí.

Kdo myslíte, že stojí za podvrženými erotickými snímky?

Nevím, ale nejspíš to bude někdo, kdo měl jinou favoritku a málo jí posílal smsky :-)))

Co říkáte napříjemnému mediálnímu zvidetelnění, čekala jste to?

Tohle jsem nečekala. A navíc tak brzy po vyhlášení. Sice mě to první den mrzelo, protože jsem v tomto "světě" nováčkem, ale už vím, že to k tomu patří. I negativní reklama je reklama.

Jaké to bylo se setkat s paní Trampovou? Je to krásná dáma na úrovni. A také vám chci pochválit vlasy i když nejsou vaše.

S paní Trumpovou jsem se stekala jen při korunovaci. Vlasy jsou moje, jen barva není přírodní.

Jak přítel nese vaši popularitu, co vám po vítězství řekl?

Přítel i já si na to musíme zvyknout, pro oba je to nová věc. První mi dal pusu...

Našla jste si mezi Misskami kamarádky?

Ano mezi holkama jsem našla kamarádky, ale stejně jsme se znaly už z dřívější doby.

Kdy a proč jsi se vlastně rozhodla jít do této soutěže a chceš se i dál věnovat studiu práv a později i právní praxi?

Kdy? Po té co do mě jedna z babiček pořád hučela, ať už pošlu přihlášku. Studium asi přeruším, protože by to bylo časově hodně náročné a už bych neměla čas na rodinu a přítele.

Jste velmi štíhlá, možná až moc, zhubla jste před soutěží?

Před soutěží jsem přibrala 2 kg za týden. Mám takovou postavu po rodičích. Jím všechno a nejvíce asi buchty a sladké. Diety jsou pro mě trauma, jídlo mi totiž přináší požitek.

Co říkáš na nynější skandál kolem příliš hubených modelek a smrti několika z nich?

Příliš hubené modelky jsou podle mě jen ve světě a top molech. Všechny modely se šijí v co nejmenších velikostech a kdo se do toho pak má vejít, než jen ty chudinky holky. Odsuzuji to, chtělo by to změnu.

Proč jste zvolila zrovna Českou Miss a ne Miss ČR?

Česká Miss se pořádá dříve, a navíc v minulém ročníku byly dvě holky, se kterýma se setkávám na přehlídkách.

Chtěla byste zpívat, založit nadaci, hrát ve filmu? Jak vítězství využijete?

Kdybych zpívala, tak by se všichni zbláznili, protože to neumím, hrát, tak to jsem nezkoušela, ale pokud přijde nabídka, tak to vyzkouším. A nadaci? něco v tomto smyslu plánuji, jen ještě neprozradím co přesně.

Tvrdíte, že erotické fotky, kterých je teď plný bulvár, jsou podvrh. Škoda, jsou docela hezké. I kdyby podvrh nebyly, nebylo by se zač stydět.

Erotické fotky a nebo porno, jak se píše, to opravdu nejsou. Navíc jsou to jen náhledy na celou sekci fotek. A ještě ke všemu dodělané. A kdyby nebyly? Tak na takové fotky jsem moc stydlivá...:-)