Změny v České Miss: Mareš a Bouček poprvé spolu a patronka Kubelková

Libor Bouček je u České Miss již pátým rokem, věnoval se hlavně scénáři. Nový ročník ale nebude moderovat sám, nově utvoří dvojici s kolegou Leošem Marešem, který soutěž krásy bude uvádět vůbec poprvé.

„Přál jsem si, aby to Libor se mnou moderoval. Úplně první nápad byl, abych to moderoval sám, pak navrhli Libora a já řekl proč ne. Máme zkušenost z jednoho velkého koncertu z loňska a ten zážitek ze společného moderování byl skvělý. Cítil jsem se velmi jistě, podržel mě a ty naše dialogy navíc přinesly úplně nový pohled na věc, a normálně by mě samy nenapadly. Pro diváka to může být přínosné,“ řekl na kameru iDNES.cz Leoš Mareš.

„Musím zdůraznit, že o nás to není, plníme pouze funkci prostředníka pro diváky, toho se budeme držet. A jestli mám strach, že bych se nedostal ke slovu? Tam je důležité, že scenáristou jsem pořád já a Leoš musí poslouchat scenáristu, tudíž nemám vůbec strach,“ dodal se smíchem Libor Bouček.

Od letošního ročníku soutěž zřizuje i novou funkci patronky České Miss, která bude soutěž nejen propagovat, ale především předávat zkušenosti novým finalistkám. Volba padla na Ivu Kubelkovou, která v roce 1996 získala titul vicemiss České republiky.

„Neumím si představit lepší projekt, ve kterém bych mohla předat zkušenosti, které jsem získala během soutěže krásy nebo modelingu. Mám z toho obrovskou radost,“ doplnila Iva Kubelková.



Hlavní vítězku nově zvolí porota, ne diváci

Finalistky se jako tradičně budou hledat po celé republice. Castingy začnou 24. listopadu v Praze, pokračovat budou v Ústí nad Labem, Brně, Opavě, Pardubicích a skončí opět v hlavním městě.

Lehce se změní i způsob volby samotné královny krásy. Českou Miss nově zvolí odborná porota, Českou Miss World a Miss Earth diváci. A soutěž se poprvé představí bez Michaely Maláčové, která projekt prodala frýdeckomístecké podnikatelce Marcele Krplové.

Bývalá ředitelka České Miss Michaela Maláčová Nová šéfka soutěže krásy Marcela Krplová

„Byla bych ráda, kdyby Česká Miss byla opravdu česká, kdyby se dokázala spojit se silnými českými značkami. Budeme pracovat s vyrovnaným rozpočtem, financování je aktuálně zajištěno. Myslím si, že zůstane na podobné úrovni jako rozpočty Michaely Maláčové,“ uvedla Krplová.

Semifinále České Miss proběhne 13. prosince na soustředění ve Špindlerově Mlýně, finále, které vysílá TV Prima, se pak odehraje 28. března 2015.