Skloubit školu s povinnostmi Miss není snadné, říkají královny krásy

Česká Miss Earth 2016 Kristýna Kubíčková přiznala, že po výhře v soutěži krásy to kvůli pracovním povinnostem není úplně jednoduché. „Měla jsem kvůli tomu schůzku s paní ředitelkou školy. Řekla jsem jí, o co mi jde, a ve studiu zatím pokračuji,“ popsala třetí nejkrásnější dívka Česka, která studuje obor podnikání a v budoucnu by si ráda otevřela cukrárnu.

Česká Miss World 2016 Natálie Kotková sebekriticky připustila, že i kvůli svému věku a výšce to ve světovém modelingu nebude zkoušet. Raději by své zkušenosti dále předávala jako blogerka. „Já teď končím bakalářské studium na VŠFS marketingovou komunikaci. Určitě bych v tomto oboru ráda zůstala a chtěla bych to propojit s blogem a cestováním. Neprahnu po tom, být jen taková jedna modelka z davu,“ říká o své budoucnosti druhá nejkrásnější dívka republiky.

Jako jediná na pár měsíců školu přerušila úřadující Česká Miss Andrea Bezděková, ale do lavice se opět chystá vrátit. „V říjnu už asi nebude tolik vyčerpávající program a zase nastoupím. Studuji zatím gymnázium, takže mi vlastně nic jiného ani nezbývá,“ vysvětluje brunetka, která si zatím žádné konkrétní plány do budoucna nedělá.

„Já jsem ani neměla tušení, že skončím jako Česká Miss, takže absolutně nemám tušení, kde skončím za pět let. Jen doufám, že budu mít titul a bude to rozhodování o něco snazší,“ říká královna krásy.

Vítězky České Miss 2016

A jak se vítězky České Miss připravují na světová finále soutěží krásy, kde budou reprezentovat naši republiku? „Miss Earth bude asi na Filipínách. Zatím je to neoficiální, ale bylo by to fajn. Přípravy na soutěž nepodceňuji a už vybíráme šaty, které bych si měla s sebou vzít. Také mě čeká ještě výuka angličtiny. Vzhledem k tomu, že nežiji v Praze a musím dojíždět z Ostravy, mám kurz přes internet. Jsem zvědavá, jaké to bude,“ dodala Kristýna Kubíčková, která prý s udržováním postavy neměla nikdy žádný problém.

Andrea Bezděková, která pojede na soutěž Miss Universe, se prý v jídle moc nehlídá. „Já strašně ráda jím a hodně, jsem opravdový jedlík. Dopřávám si a většinou neřeším, když si dám navíc například jablko nebo banán. Spíš si pak jdu zacvičit. Momentálně trénuji tenis, jelikož mě čeká tenisový turnaj,“ popsala Bezděková.

Krásky si kvůli světovým soutěžím musí procvičit své znalosti z cizích jazyků. Natálie Kotková, kterou čeká světové finále Miss World, s tím problém nemá. Blondýnka by byla ráda, kdyby finále bylo na Bali. „Byla jsem na Erasmu, takže snad to bude s angličtinou fajn. Chtěla bych se naučit spíš španělsky. Kdyby bylo finále na Bali, občas bych se snažila vyjet na surf. Spíš v noci, protože přes den nebude pravděpodobně čas,“ říká Natálie.