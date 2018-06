Diety nedržím, je to v genech a pravidelné stravě, říká miss Nováčková

"O diety jsem se pokoušela asi dvakrát a pokaždé bezúspěšně, nemám pevnou vůli. První mi vydržela den, to jsem jedla jen zeleninu, ta druhá asi pět dní s tím, že to vlastně nebyla dieta, jen jsem vypustila po každém jídle sladkou tečku. To je taková moje závislost," přiznala miss, která se pyšní mírami 83-68-92.

On-line rozhovor čtěte zde Česká Miss 2011 Jitka Nováčková odpovídala čtenářům iDNES.cz

S tloustnutím ale problémy nemá. "Určitě za to z části vděčím genům po mamince, která byla vždy štíhlá jako proutek, ale nejdůležitější je psychika a pravidelné stravování, žádné hladovění, nebo naopak přejídání. Ráda bych šla tímto stylem příkladem všem mladým slečnám, které se chtějí modelkami stát a přemýšlí o tom, že raději nebudou jíst, aby zhubly. Je to strašně nebezpečné, k anorexii už je pak jen krůček," uvedla Nováčková.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková při promenádě v plavkách

Před soutěží Miss Universe na sobě ale přeci jen hodlá ještě trochu zapracovat. "Pravděpodobně začnu alespoň cvičit a pilovat angličtinu," plánuje.

I když je v obecném povědomí prestižnější soutěž Miss World, na kterou pojede její kolegyně Denisa Domanská, Nováčková nelituje, že se nestala vítězkou poroty. "Určitě bych neměnila, já jsem tak strašně šťastná, jak to dopadlo, vůbec jsem to nečekala a najednou mám dokonce šanci letět na Miss Universe! To je sen," říká Česká Miss.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková (uprostřed), Česká Miss World Denisa Domanská (vpravo) a Česká Miss Earth Šárka Cojocarová

Nečekaný úspěch Nováčkovou zaměstnal na plný úvazek. Nestihla prý ještě zatelefonovat domů, ani odpovědět na zprávy. Navíc se musí přestěhovat do Prahy, zatímco její přítel Marek zůstává v Českých Budějovicích. Jitka Nováčková ale věří, že vztah na dálku vydrží.

"Přítel to bere opravdu statečně a já doufám, že mu to vydrží, obdivuju ho, nedokážu si představit, že bych byla v jeho situaci, protože teď nemám skoro ani čas mu pořádně zatelefonovat. Zvládá to skvěle, strašně mě podporuje a těší se na mě," uvedla miss.