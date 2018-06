Česká Miss: Hezouni mě nezajímají

Setkala jste se při sobotním finále Miss s osobností, která je vaším idolem?

Počkejte... Já ani nezaregistrovala, kdo na ten ceremoniál přišel.

Třeba herce Vojty Kotka jste si snad na pódiu všimla...

No jo, ale zrovna Vojta jako můj idol? Což o to, šikovný je a fandím mu, ale přece jenom je dost mladý. Podobné kluky bych brzy mohla začít učit... Dokonce když jsem viděla, jak si po přenosu zapálil cigaretu, tak u mě trochu klesl.

Vy jste si vítěznou cigaretu nedala?

Vůbec.

A jak vás tak pozoruju, ani kocovinu nemáte.

Ostatní pili za mě... Ano, taky si dám víno, ale že bych někde pařila a ráno se nemohla probudit, to ne. A kouření jsem nevyzkoušela nikdy - můj přítel taky nepije, nekouří, a tak chodíme na džus. Kamarádi si na to zvykli.

No tak to vítejte v modelingu, o kterém se někdy mluví jako o branži poprášené kokainem!

Nic takového u mě nehrozí.

Mimochodem, viděla jste Snowboarďáky právě s Vojtou Kotkem v hlavní roli?

Nevyhnula jsem se jim, když všichni okolo hlásali, jak je to skvělé. Jenže já už jsem asi vyrostla z toho správného věku - podle mě je to film pro sedmnáctileté. Čekala jsem od něj víc.

Na finálovém večeru jste si musela všimnout také Václava Klause...

Pravda, toho taky.

Líbí se vám jako muž?

Určitě je charizmatický, ale žít s někým takovým bych nemohla. Není to můj typ. I když nepopírám, že to byl zážitek, když mi dal pusu a popřál hodně štěstí. A klidně si umím představit holku starou jako já, které by se líbil.

Vdávat se nesmím

Studujete pedagogiku a jednou byste měla učit češtinu a rodinnou výchovu. Platí? I teď, po vítězství na Miss?

Aspoň dva roky učit chci, musím si to zkusit. Klidně v Olomouci na základní škole.

Tušíte, jaký byste dostala nástupní plat?

Sedm a půl tisíce? Co se dá dělat. Třeba ještě budu žít z té milionové prémie, jestli něco zbude. Mě totiž opravdu láká učit puberťáky, krotit ty výrostky. Vidím sebe samu jako přísnou učitelku - přísnost a spravedlnost, bez toho to nejde.

Rodinná výchova, to je i sex?

Samozřejmě, sexuální výchova patří k mým povinnostem.

Takže své žáky budete učit, jak se na model z umělé hmoty navléká prezervativ?

Taky. Možná se začervenám, ale zvládnu to určitě. Rozhodně nebudu prosit kolegy, aby tu hodinu vzali za mě.

Byla jste už v nějaké škole na praxi?

Na konci loňského roku a právě mezi deváťáky.

Jak na vás reagovali?

Kluci měli takové ty pohledy (Kateřina se dívá jako oddaný pes), holky zkoumaly moje vlasy a co mám na sobě, ale jinak to bylo úplně v pohodě. I teď bych měla učit, tři týdny, jenže nevím - mohlo by se stát, že za mnou budou chodit děti a ukazovat si: "To je ona."

Nervovala jste se víc před deváťáky, nebo před porotou Miss?

Samozřejmě ve škole, to jsem nemohla spát nervozitou. Na Miss jsem byla klidná. Všechno mi to připadalo strašně snadné - od prvního kola jsem si jen tak postupovala. Nepřipravovala jsem se, celou soutěž jsem brala na lehkou váhu a říkala si, že to nějak dopadne. A nejspíš to bylo dobře.

Když Michaela Maláčová říkala: "A českou miss se stává..." - to jste taky byla klidná?

Tak v té chvíli jsem si říkala, že nemám žádnou šanci. A bylo mi to jedno.

Vidíte, přitom jste vyhrála s obrovským náskokem. Víte, kolik hlasů vám naposílala vaše rodina a známí?

Něco poslali, samozřejmě. Jen přítel stihl odeslat dvě stě esemesek...

... a jak to tak bývá, pomohl vám k nějakému slavnému hokejistovi.

Doufám, že zrovna náš vztah takhle neskončí. Přítel je zatím v pohodě a neřeší lidi, kteří nám předpovídají rozchod. Říká, že mi věří, že u mě tihleti vlčáci nebudou mít šanci.

Hokejisté?

On jim říká vlčáci.

Byl to právě přítel, kdo vás do soutěže přihlásil?

Napadlo to mě, ale on všechno dotáhl do konce. Přesvědčil mě, že to zkusit mám.

Takže s vámi za odměnu pojede do Thajska na Miss Universe?

Pojede. Už proto by bylo hloupé, kdybychom se měli rozejít.

Tak si ho tam hlídejte. Noční kluby v Bangkoku jsou vyhlášené.

To jistě, ale jak on věří mně, tak i já jemu. A navíc, kdyby chtěl něco provést, tak se to nikdy nedozvím.

Pokud vím, jste spolu přes dva roky. Uvažovali jste už o svatbě?

Na to mám čas, vždyť mi bylo v pátek dvaadvacet. Podle pravidel Miss se teď jeden rok stejně vdávat nesmím, a kdybych získala titul Miss Universe, tak ještě další rok. Ale to mi nehrozí. Vidím ty krásné holky a je mi jasné, že na ně teda nemám.

Dostala jste byt v Praze. Myslíte, že se tam přítel nastěhuje s vámi?

Má v Olomouci dvě firmy, takže o tom hodně pochybuju. A já stejně doufám, že zvládnu dojíždět. Praha je pro mě až moc uspěchaná.

Už jste přemýšlela, co provedete s tím milionem, který vám spadl do klína?

Říkala jsem si, že koupím auto, ale pak mi došlo, že jsem jedno vyhrála. Notebook taky, takže do školy jsem vybavená. A zatím mě nenapadá, co dalšího bych kupovala. Vím jen to, že dám část peněz rodičům.

Recept? Denně cvičit

Jste ochotná pro krásu trpět?

Boty, to je taková moje mučírna. Mám ráda vysoké podpatky, podívejte se na tyhle.

Takových dvanáct centimetrů?

A to chodím na ještě vyšších.

Taky jste jednou z nejmenších miss v historii, máte jen něco málo přes 170 centimetrů. Štve vás to?

Pro modeling to je nevýhoda. Když vidím holky, kterým je osmnáct a mají metr osmdesát, tak si připadám malá a stará. Přestože mi lidi většinou tipují sedmnáct.

Porotci se shodovali, že máte ze všech finalistek nejlepší postavu. I kvůli těmhle křivkám jste ochotná trpět?

Jako jestli si po večeři nestrkám prst do krku? To nemám zapotřebí. Jen jsem zvyklá cvičit, každý den. V posilovně, ale i doma - sedy lehy, pak nějaké cviky na zadek... A nepřejídám se.

Nabídl se už někdo, že nafotí vaše akty?

Ne. A i kdyby, tak samozřejmě odmítnu a ani se nezeptám na honorář. Nejsem stydlivá, ale tohle mě vůbec neláká.

Řekněte - kdyby byla v televizi soutěž o nejkrásnějšího muže republiky, zajímala by vás?

Vždyť taková soutěž už je, ne? Ale mě to nezajímá vůbec. Tam se můžou přihlásit jen typy, které nemám ráda, takoví ti hezouni, metrosexuálové. A ti mě neberou.

VŠE O ČESKÉ MISS ZDE