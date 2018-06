Chotěboř slaví Českou Miss, už se připravuje její přijetí na radnici

VIDEO: Je to výhra krátkých vlasů, říká nová Česká Miss Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Třiadvacetiletá studentka, která jemným vzezřením připomíná filmovou princeznu Fantaghiro, byla ve finále jediná s krátkými vlasy. Však také na diváky ve svém medailonku apelovala: "To se ještě nestalo, aby vyhrála dívka s krátkými vlasy. Letos se to může změnit."

Kratochvílová byla outsiderem Gabriela Kratochvílová byla podle kurzů sázkových kanceláří největším outsiderem volby. Ze všech deseti finalistek měla nejvyšší kurz na vítězství - 15:1. Naopak kurz druhé Lucie Kovandové se pohyboval kolem 5:1 stejně jako třetí Moniky Leové. Velice dobrým sázkařem by byla moderátorka a modelka Diana Kobzanová. Ta Kratochvílovou tipovala jako vítězku i přes nejvyšší kurz.

A stalo se. Gabriela Kratochvílová s přehledem zvítězila. Na konci slavnostního večera jí hlavu zdobila křišťálová korunka.

"U nás už slavit začali. Soused po vyhlášení výsledků bouchnul sekt a obešel okolí, aby si připili na moje vítězství," říká s úsměvem Kratochvílová.

I ona by se brzy měla připojit. Právě doma hodlá titul oslavit. Na Vysočinu se chystá hned, jak to povinnosti dovolí.

Nová Česká Miss už se těší na Jana Krause

A že jich je. V nejbližších dnech ji čeká spousta focení a rozhovorů. "Jsem zvědavá a zároveň se těším na natáčení Show Jana Krause. Měla bych se stěhovat do bytu v pražském Hloubětíně a převzít klíčky od Renaultu Clio. A doufám, že nepřijdu o barvení vajíček," vyjmenovává sympatická vítězka.

Na rodačku se už těší i chotěbořská starostka Eliška Pavlíková. V sobotu jí před televizí držela palce, teď se ji chystá pozvat na oficiální přijetí na radnici. "Pokud bude mít čas, protože předpokládám, že teď bude mít nabitý program, tak bychom ji rádi uvítali na radnici," říká starostka.

"Je to naše první miss z Chotěboře. Určitě se naše město dostane do povědomí lidí," pochválila si starostka. Gabrielu prý osobně nezná. "Znám spíše rodiče. Ti jsou ve svém zaměstnání úspěšní, a jak je vidět, děti jdou v jejich šlépějích," dodala Pavlíková.

Gabrielu dost možná čeká také setkání s vysočinským hejtmanem.

"Na to zveme úspěšné sportovce a další osobnosti. Zatím jsme o tom nejednali, ale předpokládám, že možnost setkání nové České Miss nabídneme. Rádi ji v sídle kraje uvítáme," pravil vysočinský hejtman Jiří Běhounek.





Na Vysočině se nám rodí samá krásná a chytrá děvčata

"To, že je nejkrásnější dívka Česka z Vysočiny, znamená, že se v našem kraji rodí krásná děvčata s chytrými myšlenkami a přitažlivostí. Jsem tomu rád, že jsme nezůstali jako kraj stranou za jinými a v soutěži krásy se letos umístila dívka od nás," poznamenal hejtman.

V roce 2010 se Českou Miss stala Jitka Válková z Třebíčska, ještě před ní uspěla i Michaela Salačová z Moravských Budějovic.

"S vítězkou jsem velmi spokojená, konečně změna a důkaz toho, že na vlasech nezáleží. Gabriela je opravdu krásná a inteligentní, má dobré vyjadřování. Doufám, že se jí bude dařit. Přeji si, aby zůstala nohama na zemi, aby ten nátlak ustála a stále na sobě pracovala, protože tohle je jen začátek. Už záleží jen na ní," okomentovala další vysočinský úspěch Jitka Válková.

Toho Gabriela dosáhla i díky své originální volné disciplíně. Předvedla, jak ovládá filipínskou gastronomii. "Vezmete všechno, co doma najdete, obarvíte ve slizké oranžové omáčce, umístíte do oleje a pak to hlídáte, aby se to nespálilo. A kouzlo je hotový," vysvětlovala Kratochvílová.

A zřejmě ono "kouzlo" zabralo kromě tamních domorodců i na diváky, protože u nich v konkurenci dlouhovlasých manekýn s přehledem zvítězila.