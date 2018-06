Krátkovlasá Miss do Moskvy veze luxusní róby i vlastnoručně šitý kroj

"Jsem naprosto nadšená. Nadchly mě už první návrhy, a když jsem je pak měla na sobě, musím říct, že jsou naprosto úžasné. A to říkám jako ženská i jako její fanoušek," pěla slávu Kratochvílová na koktejlky a večerní šaty od známé módní návrhářky.

Podle Beaty Rajské je česká zástupkyně na soutěži krásy natolik výrazná, že by mohla zabodovat. Netroufá si ale ale odhadnout její šance.



"Její předností je přirozenost. Viděla a oblékala jsem hodně těch soutěží, vždycky tam chodí krásné dívky. Konkurence je z celého světa. Ty holky tam jdou zvítězit, Gábina si to tam jde užít a to je také důležité," řekla návrhářka.

Většina šatů je z lehkých materiálů a Česká Miss 2013 má trochu obavy z počasí v Rusku.

"Trošku se bojím, že mi v Moskvě bude zima, protože si nedokážu představit, jako zabalím do kufrů tři kabáty, šály a čepice. Ale to bude v pořádku. Já se těším na zimu," prohlásila česká zástupkyně na soutěži krásy.

"Možná jí tam dám kožíšek pro Nastěnku," dodala Rajská.

Netradičním kouskem, v němž se česká kráska předvede, je speciální kostým inspirovaný krojem.

"Je to národní kroj, který vezu na speciální disciplínu. My jsme ho šily s mamkou a se sestrou. Rozhodla jsem se, že chci změnu a nechci klasický moravský kroj, ale něco, co bude originálnější a co bude mít pro mě hodně osobní význam. Když to šije rodina spolu, to už víc speciální být nemůže," míní Kratochvílová.

Její počin ocenila také Beata Rajská, která se chce do Moskvy na světové finále Miss Universe 9. listopadu podívat. Zapomněla ale, že si musí vybavit víza.



"Kroj je vypracovaný krásně, je super, že se tam objevuje státní znak, národní barvy, zlatá, kterou Rusové mají rádi, a třpytky. Je to ruční práce, a to je to, za co dávám duši. Protože to je ta kreativita, která nás posouvá kupředu," dodala Rajská.

Miss Universe 2013 je 62. ročník světové soutěže krásy. Velké finále se bude konat 9. listopadu v Crocus City Hall v Moskvě. Loňská Miss Universe Olivia Culpo z USA bude korunovat letošní královnu vítězku. Je to poprvé, kdy tuto soutěž hostí Rusko.