Široký úsměv miss Kratochvílové odhalil ústa plná plomb

Že se perfektní chrup u Kratochvílových nedědí, dokazují poslední zákroky Gabriely Kratochvílové. Před blížící se Miss Universe podstoupila bělení zubů (více zde).

Menší nedostatky ukázala úřadující Česká Miss během natáčení nového spotu, kterým bude s kolegyněmi Lucií Kovandovou a Monikou Leovou zvát své nástupkyně na castingy.

"Bylo to krásné, byla to legrace, ale zároveň to bylo i velmi sentimentální, neboť jsme se poprvé všechny tři sešly v sestavě, ve které jsme fotily i den po našem vítězství," říká Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová. Spot je ostatně inspirován jejich společnou fotografií, jež vznikla právě po korunovaci.

Končící úřadování skvěle proměnila ve vlastní prospěch především Česká Miss Earth Monika Leová, která začala pracovat jako moderátorka na Primě.

Lucie Kovandová, Gabriela Kratochvílová a Monika Leová během společného natáčení.

"Díky České Miss se mé sny plní neskutečným tempem. Můžu říct, že natáčení spotu bylo prostě skvělé, jen smutníme, že to za chvíli tak trošku končí," doplňuje Leová.

Záběry s kráskami nyní putují do střižny, kde vznikne ucelený spot, který by měl na casting přilákat i Českou Miss pro rok 2014. Sporty poběží na Primě i na hudební stanici Óčko.