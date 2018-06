Česká miss Fisherová: Plastické operace mi přijdou hloupé

"V současné době mě nejvíce zaměstnává projekt The Beautiful Mind. Jsem na něj moc pyšná. Jedná se o charitativní kalendář, kde se objeví dvanáct krásných žen, které ukázaly, že jim není lhostejný osud jiných. Výtěžek z prodeje kalendářů půjde na Kliniku dětského a dorostového lékařství VFN v Praze, konkrétně na metabolickou jednotku. Moc se na to celé těším, trvalo nám měsíce, než jsme to dali dohromady a teď je moc hezký pocit, že se sen mění ve skutečnost," prozrazuje Fischerová.

"Obdivuji každého, kdo dělá něco pro druhé a obětuje se. Samozřejmě, že smekám před lidmi, kteří dokázali využít své popularity ve prospěch těch, kteří to potřebují. Fandím Tereze Maxové, Heleně Houdové, Vendule Svobodové... Ale stejně tak držím palce těm, kteří vůbec známí nejsou. Doktoři, sestry v dětských domovech, dobrovolníci v různých humanitárních organizací atd. Jejich jména se neobjevují na titulních stranách, ale právem by tam patřila," dodává.

"Mudr. Tomáš Honzík, člověk, který pracuje na zmíněné metabolické jednotce, zachránil život nespočtu dětem. Tereza Kvasničková, koordinátora Humanistického centra Dialog, mladá dívka, která veškerý svůj čas věnuje záchraně afrických dětí. Ředitelka Dětského domova na Zbraslavi, MUDr. Vorlíčková, která pomohla tolika dětem k úsměvu," vypočítává vicemiss.

Do plastických operací bych nešla

Kromě charitativních projektů a modelingu se Lili věnuje také svému milovanému tanci. "Když mám volno, trávím co nejvíce času se svojí taneční skupinou Storm. Chodím také na hodiny na AMU, na tréninky jiných skupin nebo na Birkam jógu. Prostě ještě nepatřím do starého železa," směje se.

"Někdy mi přijde, že se celý svět zbláznil. Tolik lidí touží po dokonalosti, že zapomenou na svoji přirozenost. Malicherné plastické operace mi přijdou hloupé. Navíc si myslím, že je přeci přirozené zrát a stárnout, k životu člověka to patří. Takže botox atd. moc nechápu. U modelek jde většinou o získání lepší práce, ale do toho já bych nešla. Vím, že mám mnoho nedostatků, tak na sobě makám. Než jít pod kudlu, to raději hodiny v tělocvičně," tvrdí rozhodně.