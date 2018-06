České Miss vrátíme prestiž, říká nová ředitelka soutěže Čerešňáková

Jak je to tedy s Českou Miss?

Čerešňáková: Projekt Česká Miss určitě nekončí. Patřím ke skupině investorů, která do projektu zasáhla a chce ho zachránit. Jsem výkonnou ředitelkou a tváří projektu. Spolu s Martinem mu chceme vrátit prestiž.

Jste dalšími investory projektu nebo jste odkoupili podíl od dosavadní ředitelky Marcely Krplové?

Ditmar: Paní Marcela Krplová má stále 49 procent akcií, ale jak všichni víme, menšina nestačí k tomu, aby někdo společnost mohl ovládat. My jsme součástí skupiny investorů, která do projektu vstoupila a společně ovládáme 51 procent. Marcela Krplová a Lucie Volná byly odvolány ze statutárních orgánů společnosti a funkcí ředitelek, stejně jako Michal Škvára. My do společnosti dosadili vlastní statutární orgány a oni už do projektu nijak nezasahují.

Kromě šéfování budete i tváří a mentorkou soutěže. Co bude s Ivou Kubelkovou, která tuto pozici zastávala?

Čerešňáková: Přinášíme nový koncept projektu a vzhledem k tomu, že jsem si tím vším prošla na vlastní kůži a napsala jsem o tom knihu, tak bych ráda své zkušenosti předávala dál a s vítězkami pracovala. Přestože Ivu Kubelkovou respektuji a mám ji ráda, tak jsme se v tuto chvíli takto domluvili.

Co tedy Českou Miss čeká v nejbližších dnech?

Čerešňáková: Povinností je relativně hodně, čas letí strašně rychle. Vypravujeme Kristýnu Kubíčkovou na Miss Earth, to byla jedna z těch urgentnějších povinností. Přihlášky do nového ročníku soutěže budou již tento týden spuštěny, castingy proběhnou na přelomu listopadu a prosince v obchodních centrech po celé České republice. Termín finále je plánován na duben. Také jednání se sponzory a partnery, abychom je přesvědčili o tom, že projekt má novou podobu, novou tvář, bude atraktivnější, zábavnější a aby do toho šli s námi.

Jak je přesvědčíte, když Česká Miss nebude na televizních obrazovkách?

Ditmar: Doufáme, že bude, jelikož naše představa o celém projektu je úplně jiná. To znamená, že Česká Miss 2017 nebude pouze o finálovém večeru, ale půjde o celoroční program. Připravujeme koncept na 12 měsíců, kdy naši budoucí partneři a naše budoucí vítězky a finalistky budou mít zajímavý program po celou tuto dobu. Tento nový koncept, na kterém teď intenzivně pracujeme, půjdeme samozřejmě představit všem našim televizím. Chceme, aby soutěž byla více zaměřena na on-line obsah i komunikaci. Ještě v průběhu října pak představíme koncept na tiskové konferenci.

Jak změny uvítaly letošní vítězky, nebo bývalé královny krásy?

Čerešňáková: Musím říct, že mě nesmírně potěšily mé kolegyně a kamarádky. Když zpráva vyšla na veřejnost, dostala jsem ohromné množství SMS zpráv, e-mailů či zpráv na sociálních sítích, že mi fandí, drží palce a bude-li potřeba, tak budou rády součástí projektu a jsou ochotné pomoci. Přijaly to pozitivně a já jsem za to strašně vděčná.

Eva Čerešňáková

V rámci změn projektu se zmiňuje i přesah do zahraničí. To se však už díky soutěžím na Miss World, Universe či Earth dělo. Nebo jde o něco jiného?

Ditmar: Jde například o spolupráci s Miss Slovensko či dalšími projekty světové soutěže, účasti našich vítězek na akcích po Evropě či zahraniční jazykové kurzy. Plánujeme i podporovat charitu a založení vlastní nadace. My jsme vlastně už s tím i začali, protože Eva má svůj charitativní projekt 4U2 a společně jsme otevřeli školu v Bangladéši. Samozřejmě v tom budeme chtít pokračovat a každý rok někde v zahraničí otevřít jednu novou školu.

Plánujete i návštěvy zahraničních hvězd na finálovém večeru? Tento způsob prezentace dělala dříve paní Michaela Maláčová.

Ditmar: Plánujeme zviditelnit Českou Miss, ale trošku jinak než na základě slavných tváří v zahraničí. Těmi celebritami pro nás budou především finalistky a chceme ukázat je. Nechceme je zastínit někým jiným.

Čerešňáková: Projektu chceme vrátit prestiž. Aby když se řekne Česká Miss, brali lidé vítězky pozitivně. Osobností se nenarodíš, osobností se stáváš. Své zkušenosti bych ráda předávala dívkám a udělala z nich osobnosti ještě před finálovým večerem. Pro dívky ten večer bude takovou startovací čárou, protože výhrou to pro dívky bude teprve začínat, ne končit.

Martin Ditmar a Eva Čerešňáková jsou nejen spolumajitelé České Miss, ale tvoří i pár

Vy dva tvoříte pár i v soukromí. Nebojíte se, že soutěž může ohrozit váš vztah?

Čerešňáková: Musím přiznat, že je to náročné, byť jsme spolu jen pár měsíců, vztah prochází neuvěřitelnými zkouškami. My se od probuzení do usnutí bavíme jen o Miss. Věřím však, že to náš vztah neohrozí. Navíc Martin je velký profesionál, má více jak patnáctileté zkušenosti z nadnárodních pozic a řízení mezinárodních retailových firem v regionu střední a východní Evropy. Nebojím se, že by nás něco jen tak ohrozilo.

Ditmar: Je to náročné, ale zároveň krásné, když s milovaným člověkem sdílíte i pracovní záležitosti. Navíc Miss je nádherný projekt a rozhodně nás to posouvá dál.

Zmínila jste, že jste spolu pár měsíců. Kdy jste se tedy dali dohromady?

Čerešňáková: My jsme se znali už delší dobu skrze pracovní aktivity, potkávali jsme se na různých místech a měli i hodně společných přátel. Pak jsme se potkali na finálovém večeru České Miss, kde jsme se více bavili a od té doby mi začal Martin psát.

Ditmar: Finálový večer České Miss se nám stal osudovým.

Příští rok to bude 10 let, co jste skončila v České Miss na druhém místě.

Čerešňáková: Přitom jsem si myslela, že loni svou knížkou uzavřu kapitolu Miss a vrhnu se s třicítkou do nových projektů a zcela jiného světa. Na náhody nevěřím, asi to tak mělo být.