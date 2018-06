MISS POD LUPOU: Miluju svoje vypracované bříško, říká Tereza Fajksová

JAK DLOUHO SI PŘEJI BÝT MISS

Od roku 2009. Tehdy jsem pochopila, jak důležité je mít titul České Miss, abych měla více pracovních příležitostí.

CO JSEM UDĚLALA PRO ÚSPĚCH

Víceméně nic. Jen jsem byla sama sebou a snažila se pracovat na svých slabinách, o kterých vím jen já a moje rodina.

KDO MI MISS ROZMLOUVAL

Asi jen maminka, která si nebyla jistá, že moje povaha unese velkou kritiku. Bála se, že mi někdo ublíží a já to ponesu těžce. Je to ukázkový maminkovský ochranitelský typ a jsem za ni moc ráda.

SVLÉKÁNÍ PŘED OBJEKTIVEM

Dokázala bych se před objektivem svléknout, ale vše s mírou ve formě taktních aktů, kde by nebylo nic vidět. Záleželo by na kvalitní nabídce a na kvalitách fotografa.

JAKOU JSEM MĚLA VÝCHOVU

Tvrdou, z čehož vyplývá, že jsem vychovaná natolik dobře, abych se postarala sama o sebe.

CO JSEM ZDĚDILA PO RODIČÍCH

Mnoho pozitivních i negativních vlastností, jakými jsou například tvrdohlavost, cílevědomost, ale také poctivost, čestnost, úcta k lidem a mnoho dalších. Samozřejmě i fyzických aspektů. Zde bych zdůraznila výšku, nos, rysy po tatínkovi, figuru a pusu po mamince.

CO DĚLÁM, KDYŽ SE MI NĚCO NEPOVEDE

Moc nezuřím, spíš mě to zamrzí.

JAKÁ JE MOJE KRÁSA

Nemyslím si, že je to nejhorší. Jen někdy po ránu zjišťuji, že je v zrcadle někdo jiný.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČÁST MÉHO TĚLA

Poctivě vypracované bříško.

KARIÉRA VS. RODINA

Kariéra i klidný rodinný život patří mezi nejdůležitější složky mého života. Bez kvalitní kariéry nejsou peníze, a tím pádem materiální zabezpečení, které může také vést k poklidnému rodinnému životu. Vše musí být v rovnováze.

CO SI JEŠTĚ PŘEJI

Zatím jsem spokojená s tím, co mám. Mám úžasnou rodinu, nejlepší přátele, milujícího přítele, slibnou kariéru a zdraví lidí, které miluji. Co víc si přát. Vše je v rukou osudu a štěstí. Doufám, že zůstanou stále při mně.