MISS POD LUPOU: Cojocarová trpěla kvůli příbuzenství se žhářem z Vítkova

"Spojení s mým bratrancem v bulváru mě vůbec nepřekvapilo. Jelikož bulvár dychtí po senzaci, docela jsem to čekala. Ale řekla jsem si, že český národ je natolik soudný, že si uvědomí, že za činy jiných nezodpovídáme, ani když je to příbuzný. Situace to je obecně nepříjemná a zdlouhavá, ale snažím se přes to přenést. A ani bulvár už to naštěstí moc nezajímá," řekla Cojocarová.

Ani přes negativní zájem médií své účasti v soutěži nelituje. "Myslím si, že soutěž Česká Miss všem finalistkám poskytla takovou malou školu života, nové zážitky a nové kontakty. V průběhu příprav jsme všechny byly skvělá parta a dosud se vídáme, tak snad nám to vydrží," prozradila jednadvacetiletá kráska.

Na finále se prý nijak nepřipravovala, i když neplánovaně shodila nějaké to kilo. Žádná dieta za tím ale není. "Nikdy jsem žádnou dietu nezkoušela a jako holka z vesnice mám ráda plnohodnotnou domácí stravu. Ale musím se přiznat, že s pravidelným stravováním mám problém, protože mi na to chybí čas, a když jsem zrovna v Praze, tak se občas zastavím i ve fast foodu. Obecně se ale snažím jíst zdravě, a jelikož doma chováme vlastní zvířata a pěstujeme ovoce a zeleninu, tak se dá říct, že jím často biopotraviny. Jím téměř všechno, ale na sladké moc nejsem a spíš hřeším slanými brambůrkami," přiznala Cojocarová s tím, že kalorie pak spaluje sportem. Baví ji hlavně zumba a plavání.

Na rozdíl od České Miss Jitky Nováčkové a České Miss World Denisy Domanské nevyhrála Cojocarová, která pochází z Ostravska, pronájem pražského bytu. Dívky si ale vzájemně pomáhají. "Obě dvě vítězky, jak Jitka, tak Denisa, mi samy nabídly, že u nich můžu kdykoliv přespat, a já toho ráda využívám. U Denči mám už i nějaké svoje věci a dala mi dokonce i klíče od bytu. Obě holky jsou fajn a při všech těch povinnostech je jejich nabídka velkou pomocí, za kterou jim děkuju," vzkázala Cojocarová, která je zatím také jako jediná z nových královen krásy nezadaná.

"Přítele nemám, ani jsem žádného nápadníka v průběhu soutěže neměla. Stejně by na něj nebyl čas. A jak by ten ideální partner měl vypadat? Co se týká vzhledu, tak by měl být pokud možno vyšší než já, čímž už odpadává asi tak třetina mužské populace. Preferuji spíše tmavé typy, tmavé oči i vlasy. Povahově na mužích oceňuju samostatnost, skromnost, upřímnost, inteligenci a pracovitost. Takový by mohl být i můj budoucí partner," shrnula Miss Earth.

Autoři Redaktor: Eva Čerešňáková Fotografie: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová Fotografováno v v rezidenci Fivestarmalostranska

Dvaadvacetiletá Cojocarová studovala baletní konzervatoř v Ostravě a potom jazykové gymnázium. Nyní studuje anglickou a francouzskou filologii na Ostravské univerzitě. S modelingem začala už ve třinácti letech a už o dva roky později pracovala jako modelka v zahraničí. "Byla jsem v Miláně, Rakousku, Číně, Jižní Koreji, Řecku, Španělsku a Turecku. Když jsem nastoupila na vysokou školu, musela jsem cestování omezit," řekla Cojocarová.

Do budoucna by ale chtěla využít své jazykové schopnosti. "Jednou bych se ráda věnovala překladům nebo tlumočnictví, ale nepohrdla bych ani prací v nějaké nadnárodní společnosti nebo třeba i v sektoru školství," dodala.