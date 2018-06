Česká Miss: Do školy se určitě vrátím

ODPOVĚDI KATEŘINY SMEJKALOVÉ ZDE

Kateřina si podle vlastních slov zatím ještě není schopna přesně uvědomit, co jí pozice nejkrásnější Češky přinese. "Nevím, co bude za rok, mám jen krátkodobé plány," uvedla dvaadvacetiletá tmavovláska, která jako vítězka České Miss pojede letos v květnu na Miss Universe do Bangkoku.

Kromě toho získala milion korun, exotickou dovolenou, auto a pronájem bytu v Praze na jeden rok.

"Na Miss Universe bych chtěla dokázat, že v Česku máme pěkný a chytrý holky. Celosvětový mír se mi asi nastolit nepodaří," odpověděla čtenářům iDNES.

Za co utratí vyhraný milion ještě přesně neví. "Ráda bych ale koně," svěřila se.

První Katčin telefonát patřil rodičům. Její přítel byl během soutěže s ní. Prozradila, že je mu třicet let a je podnikatel. Zatím prý nežárlí.

Kateřina Smejkalová žije v Olomouci, kde třetím rokem studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. "Myslela jsem, že zvládnu kralování i studium. Teď to ale spíš vypadá, že budu muset přerušit. Určitě se pak do školy vrátím," přiznala v on-line rozhovoru.

A proč se přihlásila právě do České Miss a ne do tradiční soutěže krásy. "Přišlo mi, že to je něco nového. Mám ráda zdravou konkurenci. Do tradiční Miss bych se ale asi nepřihlásila."

Česká Miss se liší od tradiční soutěže Miss ČR tím, že porota složená ze známých osobností pracovala jen v prvním kole, kdy z 12 finalistek vybrala šest superfinalistek. Z nich pak vítěznou trojici zvolili diváci prostřednictvím textových zpráv a telefonických hovorů. - více zde

