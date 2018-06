Nová miss musí být hlavně osobnost a mít charisma, říká Eva Čerešňáková

Na první casting se přišla podívat i modelka Aneta Vignerová, která miss vyhrála v roce 2009. „My jsme tehdy casting měli v hotelu a nebylo to takto veřejné, takže to bylo osobnější, ale stres byl určitě taky. Obdivuji dívky, že se ukážou veřejně a nestydí se,“ sdělila iDNES.cz Vignerová, podle které by měla být vítězka hlavně krásná a vzdělaná.

„Měla by být také reprezentativní a měla by to být osobnost. Miss by měla být hezká jako celek. Neměla být vulgární a měla by být pokorná. Přílišné sebevědomí také není na místě,“ doplnila Vignerová.

S ní souhlasí i Eva Čerešňáková, která od letošního ročníku funguje se svým partnerem, podnikatelem Martinem Ditmarem (44), jako šéfka soutěže.

„My hledáme holku, která je svá, chce na sobě makat. A když nás přesvědčí o tom, že má charisma a chce na sobě pracovat, tak jestli teď má tři nebo čtyři kila navíc a dokáže nám, že do semifinále zhubne, i taková může uspět. Díváme se na to, jak každá vystupuje, jak si věří a jaké má sebevědomí. Pokud na pódiu bude dívka, kterou tam jen poslali rodiče, tak takovou určitě nehledáme,“ sdělila Čerešňáková, která se stala v roce 2007 první vicemiss České republiky.

Pro letošek budou mít adeptky na miss i několik poradců v oblasti zdravé výživy a modelingu. Jednou z poradkyní bude i modelka Simona Krainová, se zdravou výživou jim bude radit speciální aplikace. „Ano. Máme i speciální aplikaci, která bude dívkám pomáhat se zdravě stravovat,“ dodal Martin Ditmar, který pro letošek zvolil netradiční promenádu v plavkách. Ta se totiž uskutečnila v pražském metru. Dívky v mrazivém počasí naskákaly do metra na stanici Pankrác a projížděly se pražským podzemím.