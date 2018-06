Česká miss Bučková zkracuje vlasy, přemýšlí i o operaci uší

"Nevím, co bude za několik let, třeba budu plastiku potřebovat, třeba ne. Já jsem vždycky měla ráda změny, ale spíš právě co se týče vlasů nebo stylu oblékání. K plastikám se moc nepřikláním, i když pořád uvažuju o tom, že bych si nechala přišít uši. Ale pokud to někdy udělám, tak nechci, aby to někdo věděl. Možná to ani neudělám. A co se týče radikální změny ohledně plastiky, tak do toho bych nešla," tvrdí Eliška.

Sama však uznává, že mezi finalistkami soutěží krásy je trend plastických operací čím dál víc rozšířený a může pomoct k úspěchu. "Je těžké posuzovat, jestli je to správné. Pokud to má ženě pomoct k tomu, aby byla sebevědomá, tak to určitě schvaluju. A právě ty slečny, které jsou upravené, mají na světových soutěžích výhodu, protože třeba v Americe je to naprosto normální. Já si ale myslím, že ty soutěže by měly být o přirozené kráse, která se bohužel z dnešního světa trochu vytrácí," myslí si Bučková.

Jednu změnu však Eliška přece jen chystá. Proměnou projde její účes, kdy se zbaví prodloužených vlasů. "Mám prodloužené vlasy a plánuju, že bych si pramínky nechala sundat a měla chvíli jen svoje vlasy. Ale žádná jiná extra změna se konat nebude," dodala.

Její hlava se v dohledné době zbaví ještě jedné "přítěže". V sobotu totiž Eliška odevzdá svoji korunku královny krásy své nástupkyni. Na fakt, že jí ubudou povinnosti týkající se funkce vítězky České Miss, se však příliš netěší. "Je mi líto, že už období kralování končí. Ale určitě to holkám přeju. Ta, která soutěž vyhraje, to nebude mít lehké, ale určitě to zvládne. Pro mě se snad nic extra nezmění a budu dál pracovat jako modelka," doufá Eliška, která si po náročném roce kralování byla odpočinout na exotické Kubě. "Bylo to krásné, po tom roce relax a odpočinek. Také to pro mě bylo něco nového, procestovala jsem Asii a Evropu, ale tohle mě lákalo víc," zavzpomínala.

Eliška při korunovaci nové české miss rozhodně nechce zůstat pozadu za budoucí vítězkou, proto si na volbě slavnostního modelu dala záležet. Šaty pro tuto příležitost si vybírala v butiku návrhářky Marie Zelené, kde si vyzkoušela tři modely. Prvním z nich je tmavě modrá saténová róba na ramínka se zajímavě řešeným předním dílem. Vzadu jsou šaty ozvláštněné šněrovačkou a šperkem z tmavě modrých perel a tyrkysových korálků, které se objevují i na náramku, náhrdelníku a náušnicích. Eliščina opálená pleť se krásně vyjímala i v blankytně modrých šatech s květinovým vzorem a s hlubokým dekoltem na zádech. Poslední model šeříkově fialové barvy zaujal jak extravagantním výstřihem, tak výraznými doplňky z fialových perel.

Stejně jako spousta jejích předchůdkyň, i Eliška zkouší štěstí na prknech, která znamenají svět. I když nemá zálusk na žádnou konkrétní roli, ráda by se prosadila nejen jako modelka, ale i jako herečka. "Žádnou radikální pracovní změnu nečekám, ráda bych pracovala dále jako modelka a zkoušela konkurzy na divadlo. Dohrála jsem hru Švejk a chtěla bych v divadle pokračovat. Chtěla bych si zahrát v muzikálu a je mi víceméně jedno v jakém," uzavírá Eliška.