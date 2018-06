Česká Miss Bučková odhodila stud, odhalí se pro Xman.cz

Samotné snímky se na stránkách Xman.cz objeví v průběhu září, už teď je ale jisté, že na obou frontách vládne spokojenost. "Bylo to strašně příjemné, protože to byla moje první práce po návratu z Vietnamu. Měla jsem dovolenou, tak jsem se na práci těšila," svěřila se Bučková.

Stejně hovoří i fotograf Dennis Chotenovsky. "Eliška se chovala profesionálně, bylo to super," nešetří chválou.



Eliška Bučková nemá s decentními fotografiemi problém.

Bučková, podobně jako její kolegyně, nesmí fotit žádné pornografické snímky, porušila by totiž smlouvu, kterou uzavřela s Českou Miss. Decentní snímky s erotickým nádechem jsou ale povoleny. "Fotili jsme nějaké koktejlky, šaty a i nějaké prádlo, ale nebylo to pojaté vulgárně, ale elegantně. Trochu to bude vyzývavé," slibuje modelka.



česání před focením - Eliška Bučková a Mili Dvořáková

Eliška Bučková se před pár dny vrátila z dovolené ve Švýcarsku, kde pobývala se svým přítelem. Doma se ale dlouho neohřeje, neboť ji čeká zahraniční pracovní cesta. "Ve středu odlétám fotit pro změnu do Turecka pro jednu módní firmu. Nemůžu být konkrétnější, snad jen, že jde o značku prestižní," dodala tajemně úřadující Česká Miss, kterou v nejbližších týdnech čekají další charitativní akce, včetně Pohádkového lesa, který se svými rodiči pořádá v rodné Strážnici již jedenáctým rokem.