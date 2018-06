Miss Bezděková po plastice nosu: Už umím ignorovat zvídavé pohledy lidí

Kolik dnů máte po operaci nosu?

Jsou to tři týdny. Od prvního dne, kdy mi sundali sádru, jsem neskutečně spokojená. Jakmile projdu kolem zrcadla, tak se na sebe dívám. Konečně jsem opravdu šťastná.

Měla jste strach z toho, co uvidíte, až se sundají obvazy?

Pár hodin po operaci jsem ležela v posteli a přemýšlela nahlas: „Ty jo, já jsem to vážně udělala!“. Už několik let jsem o tom tajně snila, ale nebyla jsem stoprocentně přesvědčená. Teď jsem najednou ležela v nemocniční posteli a říkala si: Už to nejde vzít zpátky. Neměla jsem tušení, co se pod sádrou skrývá, a doufala jsem, že to všechno dobře dopadne.

Řešíte, co si o vás myslí ostatní lidé ve spojitosti s operací?

K plastickým operacím jsem měla vždycky velký respekt. Jakmile se pro ně člověk rozhodne, tak musí mít vážný důvod. Operaci na obličeji beru jako čistě osobní záležitost. Každý si může říkat, co chce, ale nebude to mít vliv na moje rozhodnutí. Vůbec si to nevyčítám, obzvlášť když mi někdo napíše: „Ty ses zbláznila! Vyhrála si Českou Miss a najednou máš zapotřebí jít na operaci nosu.“ Tohle na mě nefunguje. Jsem ráda, že jsem to udělala. Toho rozhodnutí nebudu nikdy litovat. Z mých nejbližších mě jako první viděl přítel. Nechtěl, abych na operaci šla, ale respektoval to. Pro něj jsem krásná pořád.

Operace nosu je prý velmi bolestivá.

Vypadalo to drasticky, všude modřiny, ale opravdu to vůbec nebolí. Za celou dobu jsem neměla vůbec žádné bolesti, přitom jsem nebrala žádné prášky. Spíše jsem měla vnitřní neklid, se kterým jsem zápasila.

Česká Miss 2016 Andrea Bezděková před plastikou nosu (vlevo) a po zákroku (vpravo) Andrea Bezděková a její hrdý tatínek na finále České Miss 2016

Zvedla vám operace sebevědomí?

Je to jako když vyhrajete Českou Miss a každý si myslí, že vás to změní k nepoznání. Tak to není. Vnitřně vás to hřeje, ale nezmění vás to ze dne na den. Tak nějak cítím, že jsem proti světu víc obrněná. Naučila jsem se skvělou vlastnost a vůbec nechápu, proč jsem to neudělala už dřív. Teď dokážu dokonale ignorovat zvídavé pohledy lidí. Třeba právě když jsem odcházela z nemocnice. Slepě jsem si šlapala svojí cestu a neohlížela se na lidi. Kdybych v té době na ulici potkala vlastního tátu, tak ho nepoznám. Najednou jsem si uvědomila, proč se ohlížet na názory ostatních, když je vlastně vůbec nepotřebujete?

Co vám soutěž krásy zatím dala?

Mám ze všeho pocit, jako když vás hodí do moře a vy se musíte naučit plavat. Největší problém mají lidé s mým hlasem. Někteří to berou tak, že se odlišuji, ať už je to můj hlas, nebo operace nosu, někteří mě nesnáší. Zápasíte s tím, že se nikdy nemůžete zavděčit všem. To všechno přijímám. Co mi vadí, je, že má někdo potřebu na můj osobní profil na sociální síti psát ostré komentáře.

Proto si teď víc svůj profil na sociální síti hlídáte?

Já jsem vždycky byla typ, který si hodně střežil své soukromí. Jednou za rok jsem si měnila profil a tím to haslo. Ale teď to lidi žádají a já to chápu. Každý chce vědět, co se se mnou děje, zažívám spoustu nových věcí a já se o to ráda podělím. Ale že bych do toho musela tahat své hodně soukromé záležitosti, tak to ne. Ráda se s nimi podělím o své zážitky nebo hezká místa, která jsem navštívila.