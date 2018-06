Na sociálních sítích trávím 90 procent života, říká Miss Šteflíčková

„Víc času trávím s lidmi na Instagramu než v osobním kontaktu. Partner trochu řeší, že pořád koukám do mobilu, ale je to součást mé práce. To, co mám na Instagramu, sledují klienti, sponzoři,“ řekla Lea Šteflíčková.

„Podle toho, jaký tam mám zásah, dostávám práci. Ráda svou práci sdílím s fanoušky, snažím se jim odepisovat, i když to zabírá spoustu času. Vlastně na sociálních sítích trávím asi devadesát procent života.“

Přesto že už před soutěží krásy měla v modelingu vybudované jméno, zkusila štěstí v České Miss.

„Myslím, že Česká Miss má stále úroveň, jen je škoda, že soutěže jsou dvě. Lidi v tom mají zmatek. Já se na Miss vždycky dívala a říkala si, že to jednou zkusím. Jen jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu, jestli na to mám, tak jsem to odkládala. Ten titul je rozhodně dobrý pro marketing v Česku. Já jsem dosud pracovala hlavně v zahraničí. Říkám si, že Miss mi přinese další možnosti,“ míní.

Lea Šteflíčková má jako jedna z mála královen krásy tetování. Před pár lety by to bylo nemožné, ale nová pravidla to soutěžícím umožňují.

„Mám dohromady asi osm tetování. Ale malých, na místech, která nejsou moc vidět a dají se zakrýt make-upem. Větší bych si kvůli modelingu nemohla dovolit, hlavně kvůli práci v Japonsku, tam je každý s tetováním považován za člověka, který vyšel z kriminálu. Když má někdo potetované celé ruce a jde třeba do fitka, i tam si bere triko s dlouhým rukávem, aby to nebylo vidět,“ dodala Česká Miss 2018.