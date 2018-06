Klopýtání královen krásy. Problémy České Miss, skandály i záhada

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Když se na podzim loňského roku postavila do vedení soutěže Česká Miss Eva Čerešňáková s podnikatelem Martinem Ditmarem, chtěli tradiční klání krásy pojmout zcela jinak než doposud. „Spolu s Martinem chceme soutěži vrátit prestiž,“ vyhlásila Čerešňáková krátce poté, co se stala novou ředitelkou soutěže.

Ona sama v roce 2007 získala titul vicemiss. Česká Miss 2017 podle ní neměla být pouze akcí spojenou s finálovým večerem, ale mělo jít o celoroční program. „Připravujeme koncept na dvanáct měsíců, kdy naši budoucí partneři a naše budoucí vítězky a finalistky budou mít zajímavý program po celou tuto dobu,“ slibovala.

Jenže právě onen zajímavý program, který organizátoři dívkám připravili, se stal několikrát terčem kritiky. Už samotný první casting soutěže probíhal značně netradičně. Dívky totiž přivezla do pražského obchodního domu, kde výběr probíhal, speciálně vypravená souprava metra. To by samo o sobě nebylo až tak revoluční, ovšem dívky cestovaly pražskou dopravou pouze v plavkách, a to v lednových mrazech. Nápad, který Ditmar s Čerešňákovou označili jako „geniální“, mnozí příliš neocenili a kritizovali vedení za laciné pojetí. „Holky za 50, všechny je mám rád... Song mýho dětství,“ rýpnul si v narážce na polonahé dívky v MHD hudebník František Soukup na sociální síti.

K novátorskému pojetí se vyjádřil mezi prvními moderátor Libor Bouček, který byl se soutěží spjatý osm let. „Pokaždé, když přijde někdo nový, tak řekne, že to bude dělat jinak. U tohoto formátu je dost jasně dané, jak má vypadat. Ono to moc jinak udělat nejde. Je to jen taková hezká líbivá fráze,“ uvedl před časem.

Hádky mezi modelkami

Asi největší pochyby o budoucnosti soutěže vzbudila skutečnost, že postupně začaly odstupovat jak známé tváře, které s Českou Miss spojily své jméno, tak i některé finalistky. Jako první dala soutěži vale Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová, která nesouhlasila s novým směřováním projektu a s vedením nechtěla mít už nic společného. To její odchod ostře komentovalo. „Role mentorky má v rámci konceptu nového projektu České Miss určitě významnou úlohu. Jak se bohužel ukázalo, mohou ji zvládnout pouze vyzrálejší a zkušenější ženy, které v průběhu let již něco dokázaly. Velice nás mrzí, že Nikol vzhledem k její psychické a mentální nevyzrálosti tuto úlohu nezvládla, byť jsme jí dali šanci, a rozhodla se odstoupit,“ pustil se do Švantnerové Ditmar.

Skandály i záhada Asi největším skandálem soutěže bylo, když musela Miss ČR 2001 Diana Kobzanová vrátit korunku kvůli erotickým fotkám, které nafotila pro pánský časopis. Tehdejší šéf soutěže Miloš Zapletal na Kobzanovou dokonce podal žalobu. V roce 2008 odkoupil podnikatel Jan Moťovský pořádající agenturu soutěže Miss ČR od Miloše Zapletala, ale o několik měsíců později odcestoval na obchodní jednání do Francie a slehla se po něm zem. Co se s ním stalo, dodnes není jasné.

A následoval odchod dalších krásek. Soutěž záhy opustila i hlavní tvář kampaně Simona Krainová a o něco později i další bývalá královna krásy Aneta Vignerová, která byla v projektu mentorkou. Také řady samotných finalistek prořídly. Ze šestnácti dívek, které se v březnu zúčastnily soustředění v Tatrách, se jich nakonec během finálového večera představí pouze dvanáct.

Faktem také je, že soutěž se potýkala s problémy už předtím, než do jejího čela usedli Ditmar s Čerešňákovou. Televize Prima, která klání poslední roky živě vysílala, totiž už v srpnu 2016 ohlásila konec spolupráce. Nové vedení však finálový večer chtělo dostat zpět na televizní obrazovky a zahájilo s velkými televizemi nová jednání. Volba velkolepého prostoru pražské O2 areny, kde se měl slavnostní finálový večer odehrávat, rovněž svědčila o nemalých ambicích nových šéfů. Prima však dala od soutěže nakonec definitivně ruce pryč. A tak se posouval nejen termín, ale i místo konání finálového večera.

Z největší arény do Brna

Minulý týden pak organizátoři zveřejnili – prý už definitivní – konkrétní finálové plány. Slavnostní večer proběhne 23. září v Brně a půjde prý o velkolepou show, která má dát příležitost mladým návrhářům. „Na každou světovou soutěž krásy si dívky vozí různé atraktivní národní kostýmy. Proto jsme se rozhodli zařadit přehlídku národních kostýmů do programu finálového večera. Budou vybrány ty nejzajímavější návrhy zaslané do konce června. Kromě módy a krásných žen vystoupí v rámci večera také kapela Lake Malawi, zpěvák Jan Nedvěd, Dětský balet Praha a chystáme mnoho dalších překvapení,“ upřesnila minulý týden Eva Čerešňáková.

Po dlouhých letech se na předávání korunek krásy může vypravit i veřejnost. Od 22. června totiž mají jít do prodeje vstupenky na galavečer.

Tak šel čas s českou soutěží Miss Od revolučního roku 1989 se tituly královen krásy rozdávaly pod hlavičkou soutěže Miss Československo – později České republiky, jejímž zakladatelem a prezidentem byl Miloš Zapletal. V roce 2005 vznikla konkurenční soutěž manželky miliardáře Zdeňka Bakaly Michaely Maláčové s názvem Česká Miss. Ta fungovala paralelně spolu s Miss ČR do roku 2010, kdy se sloučila se starší a tradičnější soutěží. Jan Moťovský a Miloš Zapletal (2008) Michaela Maláčová (2013) Martin Ditmar a Eva Čerešňáková (2016) V roce 2014 se novou majitelkou a ředitelkou České Miss stala podnikatelka Marcela Krplová. Ta v současné době figuruje v kauze dotačního podvodu v Ústeckém kraji. Na podzim loňského roku se vedení České Miss chopila Eva Čerešňáková a Martin Ditmar.