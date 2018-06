Zrzka a tmavovláska doplnily finálovou sestavu České Miss

„Pracovala jsem na sobě pořád stejně jako před semifinále. Tím, že jsem nepostoupila přímo, se nic nezměnilo a pro získání podpory veřejnosti a hlasů jsem udělala hodně,“ uvedla v poslední den hlasování Monika Vrágová.

Ani druhá postupující, Tereza Vlčková, nenechala nic náhodě. „Moc bych si přála, abych to byla já. Udělala jsem pro to opravdu maximum, nepřestala na sobě pracovat a ještě jsem přidala hodiny angličtiny, protože ta pro mě byla na semifinále problém, to vím,“ řekla rodačka ze Zlína.

Dívky se nyní přidají ke 14 finalistkám, které už mají za sebou i první profesionální focení (psali jsme zde).

Finalistky také čeká soustředění ve Vysokých Tatrách a přípravy na soutěž. Dívky se prý pečlivě připravují, posilují, často s osobním trenérem, a dbají na zdravou stravu, aby při focení byly v co nejlepší kondici. Polovina soutěžících také přiznala, že aktuálně nemá přítele. Většina finalistek jsou studentky vysokých škol a spoléhají na svoji přirozenost.

Líbí se vám další dvě finalistky České Miss 2017?