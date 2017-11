Miss Habáňová ukázala šaty na Miss Universe, bere si s sebou pět kufrů

„Snažila jsem se hodně pracovat na své postavě, jak cvičením, tak stravou. Měla jsem také lekce angličtiny s rodilým mluvčím, aby moje výslovnost byla co nejlepší. Chystám si otázky i odpovědi, které by mohly na soutěži zaznít, abych nebyla zaskočená a byla připravená na nejrůznější témata. Přece jen říct co nejlepší odpověď a ještě k tomu v cizím jazyce před tisíci lidmi, je poněkud stresující,“ říká letošní královna krásy.

Její slavnostní večerní šaty pocházejí z dílny módní návrhářky Petry Pilařové a národní kostým, který v rámci finálového večera České Miss porota vybrala jako nejlepší, ušila studentka oděvního průmyslu Barbora Hošková. Na veškerou výbavu bude Míša potřebovat pět kufrů.

Petra Pilařová vytvořila garderobu, která se nese v noblesních světlých tónech, kdy hlavní barvy jsou bílá a cappuccinová. „Šaty jsou zdobeny krajkami, tylem, saténem, rozevlátým šifonem i ručně našitými korálky. Jednotlivé modely se dají různými způsoby kombinovat tak, že si Míša může sama zvolit kombinace vrchních a spodních dílů šatů dle aktuální potřeby,“ řekla módní návrhářka.

Michaela Habáňová prozradila, že finální podobu šatů domlouvaly společně: „Na šatech s Petrou Pilařovou pracujeme už několik týdnů. Návrhy jsme ladily tak, abych se v nich cítila co nejlépe, a proto jsme zvolily světlé barvy. V těch se opravdu nejlépe cítím. Volíme i zajímavé látky, abych mohla porotu i diváky co nejvíce zaujmout.“

Úřadující Česká Miss si s sebou veze také národní kostým, který symbolizuje lidový kroj a je nazvaný „My Czech Dream“ (můj český sen). Připravila ho pro ni Barbora Hošková. „Šaty jsou sice zmodernizované, ale prvky národního kroje jsou zachovány,“ vysvětlila autorka, studentka oděvního průmyslu.

Česká reprezentantka s sebou poveze také národní dar v podobě ručně šité panenky v kroji. Ta představuje právě Českou Miss 2017 v národním kostýmu.

Čím chce Česká Miss na soutěži zaujmout? „Rozhodně svým atypickým vzhledem pro Českou republiku, také by mi mohla pomoci moje povaha, díky které jsem uspěla v České Miss,“ říká.

A co dalšího si Habáňová s sebou sbalí na světovou soutěž krásy? „S sebou si beru čtyři velké kufry a jeden příruční. Jen jeden můj kufr zabírají boty a kosmetika, ale mám hodně oblečení, tak jsem na sebe zvědavá, jak to všechno sbalím.“

Z čeho má Česká Miss 2017 obavy, které k takové soutěži samozřejmě patří? „Bojím se snad jen toho, jak zvládnu tři týdny být každý den na podpatcích. Myslím, že po návratu domů bude potřeba ošetření chodidel. Ale co, zvládly to jiné Miss, zvládnu to i já,“ uzavřela odhodlaně Michaela Habáňová.

Nová Miss Universe bude zvolena 26. listopadu v Las Vegas v aréně AXIS v rezortu Planet Hollywood.