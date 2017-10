Můj přítel je na missí nemoc připravený, říká nová královna krásy

„Missí nemoci se nebojím. Přijde mi, že je to jen něco, za čím se lidé schovávají. Vždy je to o partnerovi, který musí zvládnout nápor médií. Já věřím, že ten můj je na to připravený a zvládne to,” řekla Michaela Habáňová, která si první dny svého kralování užívá a poskytuje jeden rozhovor za druhým.

Své první velké focení si prý velmi užila, jelikož na place panovala skvělá atmosféra. „S modelingem zkušenosti nemám. Jediné, co jsem kdy dělala, byla v šesti letech přehlídka svatebních šatů. Teď si to doufám vynahradím,” přiznala.

Michaela se těší i na cestování, které je s modelingem spojeno. Už od čtrnácti let jezdila na jazykové kurzy po světě. „Umím dobře anglicky a španělsky. Líbí se mi azbuka, takže bych se chtěla naučit rusky,” pochvaluje si milovnice sushi, která by se nebránila ani výuce japonštiny.

Studentka fyzioterapie hodlá školu dokončit a ráda by pak obor využila v praxi. „Chtěla bych se soustředit na děti, které mám moc ráda a věřím, že u nich je fyzioterapie nejdůležitější,” uvedla své plány do budoucna.

A kdo vlastně Michaelu přihlásil do soutěže krásy a kdo jí nejvíce fandil? „Přihlásily mě kamarádky a díky tomu, že se finálový večer konal v Brně a já jsem ze Zlína, byla to pro mou rodinu a kamarády ta nejlepší varianta. Fanoušků jsem měla snad půl sálu,” pochvaluje si.

Celou soutěž Česká Miss 2017 provázely docela negativní reakce, což však Michaelu vůbec netrápilo. „Pro mě to byla skvělá příležitost a prožila jsem mnoho zážitků,” dodala.



A jak vnímá novou Českou Miss 2017 Michaelu Habáňovou ředitelka soutěže Eva Čerešňáková, která před 10 lety v soutěži skončila na druhém místě, a stala se tak 1. vicemiss? „Vítězka byla má favoritka až na poslední chvíli. V průběhu toho půl roku, co jsme s dívkami pracovali, jsem měla na začátku favoritky jiné, než nakonec uspěly,” přiznala upřímně Eva, která na finálový večer dorazila bez svého partnera a spolumajitele soutěže Martina Ditmara.

„Martin byl v létě ze dne na den hospitalizován, a byť to vypadalo, že to bude na dva týdny, začalo přibývat komplikací a stále je v nemocnici. Je to citlivé nejen pro mě, ale především pro celou rodinu. Jeho stav není ideální a já doufám, že za pomoci lékařů a pomoci boží se z toho dostane,” dodala Čerešňáková.