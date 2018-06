Nikdo není dokonalý, vzkazuje pomlouvačům Michaela Habáňová

I přes některé potíže České Miss aktuální královna krásy Michaela Habáňová nevnímá, že by soutěž měla špatnou pověst. „Pro mě bylo a je důležité, co mi soutěž dává. Potkala jsem spoustu zajímavých lidí, našla několik skvělých kamarádek. Nemyslím si, že by mělo být něco špatně. Naopak si myslím, že určité změny mohou mnohé zlepšit,“ řekla modelka.

Po vítězství v soutěži si na pracovní nabídky nemůže stěžovat. Chodí na módní přehlídky nebo fotí. Často dostává zakázky na prádlo či plavky. „Jsem hodně vysvalená díky krasobruslení. Hubeňour ze mě asi nikdy nebude. Naštěstí klienti si žádají právě modelky, které mají sportovnější postavu,“ pochvaluje si Michaela s tím, že drastické diety nebo hladovění nebyl nikdy její styl.

Své sexy křivky předvedla také v kampani pro luxusní hotel v Luhačovicích. „Byla to práce, ale i velká zábava. Strávily jsme tam hezkou dámskou jízdu,“ pochvalovala si Habáňová.

Svůj volný čas královna krásy nejraději tráví se svým přítelem. Nedávný svátek zamilovaných spolu ovšem neslavili. „Valentýna mám ráda, ale můj přítel říká, že to je americký svátek a takové svátky neslaví. Takže je to spíše svátek u nás uznávaný jen z mé strany. Kytičku růží jsem ale dostala a udělalo mi to velkou radost,“ přiznala.

Přítel Matěj, s nímž chodí už skoro šest let, jí všechno vynahradí na 1. máje. Michaela prozradila, že na missí nemoc nevěří. „My s přítelem si věříme, takže i když se nevidíme několik týdnů, na naší lásce to nic nemění,“ řekla.

Česká Miss 2017 Michaela Habáňová

Narážky a kritiku ohledně svého vzhledu modelka číst nechce a vlastně ani na to nemá čas. „Často mě někdo řeší, že mám velký zadek, tlusté obočí nebo špatný projev. Nikdo nejsme dokonalý a i já se životem učím,“ přiznala modelka, která nyní pomáhá na castinzích vybírat nové dívky do soutěže.

„Už máme za sebou casting v Olomouci a ve Zlíně. Do Brna jedeme 3. března a 17. března vybereme dívky v Praze. Hrozně se těším, ale zároveň si uvědomuji, jak mi to kralování brzy skončí,“ dodala.