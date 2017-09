Titul nejdéle vládnoucí České Miss mi nikdo nevezme, říká Bezděková

„Je to titul, který mi už nikdo nevezme. Jsem nejdéle vládnoucí Česká Miss. Normálně by se už volila nová vítězka v dubnu,“ potvrdila Andrea Bezděková.

Noví organizátoři soutěže změnili koncept České Miss a měli také problémy s bývalým vedením. Po pár peripetiích se nová Česká Miss nakonec bude volit 23. září 2017 v Brně. Finalistky soutěže už mají za sebou několik soustředění, focení a také první oficiální přehlídku v modelech mladého návrháře Dominika Navrátila.

Finalistky České Miss 2017

„Je tam pár holek, o kterých přemýšlím, že by mohly být mé nástupkyně. Ale že bych měla vyloženě jednu a řekla si, ze je to ona, tak to ne. Dělím si to mezi pár holkami,“ přiznala stále úřadující královna a zažertovala, že by jí i celkem lichotilo, kdyby se nová Miss nevybrala. „Rozhodně bych si nestěžovala, kdybych byla i poslední miss. Věčný titul by mohl být docela zajímavý. Samozřejmě není titul jako titul.“

Během svého korunování Andrea Bezděková zažila hodně pozornosti ze strany médií. Postihla ji miss nemoc, tedy rozchod s přítelem, absolvovala plastiku nosu, s níž se sama pochlubila, a také dala spoustu rozhovorů. Ne na všechny ale vzpomíná ráda.

„První rozhovor jsem nadobro vypustila z paměti. Upozorňuji, že si ho nikdy v životě nepustím. Nebyl úplně z nejúspěšnějších. Nicméně je to pořád takové nahoru a dolů. Jednou si říkám, že to byl docela v pohodě rozhovor. Pak koukám na nějaký další, hm, ten nebyl nejlepší. Toto se člověk asi učí pořád,“ přiznala.

„Novináři mě ani tak nezaskočí, pořád se ptají na to samé a i já vlastně odpovídám pořád tak nějak stejně. Jde o to, v jakém jsem momentálně rozpoložení a jestli dokážu zkrotit takovou tu svoji nerozvážnost, nebo si to trošku promyslím a odpovídám nějak normálně. A nejčastější otázka? Co ty a tvůj přítel? Já zrovna momentálně žádného nemám a jsem velmi spokojená,“ dodala modelka.