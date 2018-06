Místo charity chci lidi motivovat, říká Miss World, co rozbila korunku

Korunka drží, nebo je na dva kusy?

Držím si ji a jsem ráda, že mi ji opravili. Bylo mi to hrozně líto, jak mi padala. Nechtěla totiž vůbec držet na hlavě. Naštěstí mi ji organizátoři hned po přenosu nechali opravit. Mohl za to taky asi ten šok, když řekli moje jméno. Koukala jsem jako puk, je to parádička a nechápu to. Zatím to je pro mě ještě nereálná představa, uvědomím si svůj úspěch asi až za pár dní.

Jaká budete miss?

Stačí se podívat na můj Instagram a blog. Budu svá a přirozeně bláznivá, pozitivní. To jsem totiž já. Asi žádnou charitu zakládat nebudu, raději se chci snažit lidi motivovat, aby si žili svůj sen. Jsem totiž taky normální holka, co si založila blog, cestovala a vždy si šla za vším, co si vysnila. Můžu se přiznat, vše jsem dokázala, aniž bych měla movité rodinné zázemí. Tak právě tohle bych chtěla ukázat všem mladým holkám i klukům, že vše, co si člověk vysní, jde i bez peněz. To je můj cíl.

Mluvíte o blogu. Jeho smyslem je užívat si život na plno a věřit svým snům?

Můj blog se jmenuje The NATTINESS, což je moje jméno, ale když se na to koukáte z jiného pohledu, znamená to i The Happiness, radost a štěstí ze života. My jsme taková generace, která žije pro štěstí a zážitky, ne pro peníze. A to je gró mého blogu, užívat život tak, aby byl člověk spokojený.

Vy jste spíš skejťačka a surfařka. Co je pro vás zážitek být miss?

Už v osmi letech jsem byla poprvé v soutěži miss. Je to takový dětský sen. Moderuji pro módní televizi, mám blog, miluji módu. Já se spíš učím být skejťačkou a surfařkou. To je můj koníček, můj život a doufám, že to jde vše spojit.

O co teď nechcete přijít?

Určitě o rodinu, jsou pro mě vším. Co se týče povahy, to je asi ta radost. Budu se snažit najít vždy kompromis, abych dělala věci, ze kterých budu mít radost nejen já, ale i lidi kolem mě.

Finalistka soutěže Česká Miss 2016 Natálie Kotková

Jako blogerka a vlogerka jste úspěšná, strhla vás tato módní vlna?

Všechno to začalo před pár lety, když jsem odjela do Kalifornie. Tam se z mého módního blogu stal lifestylový a cestovatelský. Prapůvodně totiž vznikl blog v souvislosti s tím, že se ze mě stala reportérka módní televize. Dnes je to i částečně pro mě určitý příjem, tedy taková lepší brigáda, která mi zabere dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. Radost jsem měla, když jsem se stala vítězkou Blogerky roku v kategorii Objev roku 2014.

Vy se věnujete mimo blog a moderování i modelingu, tanci a studiu. Jak to všechno budete teď s titulem a prací kolem České Miss stíhat?

Co se týče tancování, to jsem hodně omezila. Věnovala jsem se mu od osmi let a i tak zůstane mou součástí života. Mám to jako lék na chmury a špatnou náladu. Jinak když vás něco baví, tak si na to čas uděláte, ale každému koníčku se nevěnuji každý den, takže se to dá pěkně propojit. Takový ten pomyslný klíč bude v organizaci času a stanovení si priorit. Já si třeba musím vždy udělat čas na relax, pohodu a nějaké to cvičení. Nezapomínám ani na kamarády a rodinu. V současné době studuji Marketingovou komunikaci na Vysoké škole finanční a správní. Studium mě baví a o marketing a reklamu se zajímám i mimo školu.