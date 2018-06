Česká Miss 2015 Švantnerová očima fotografky: Má silnou empatii

„Zachytila jsem u Nikol něco jako silnou empatii, schopnost napojení se na své okolí, tím pádem i na fotografa. Skvěle vycítila, co přesně potřebuji, aniž bych jí to musela složitě vysvětlovat. Bylo to pro mne velmi příjemné zjištění i vzhledem k faktu, že dosud pracovala spíš s módními fotografy, kde dívky většinou nejsou samy za sebe. Já ale potřebovala něco jiného a to se nám podařilo naprosto dokonale,“ popsala fotografka.

Švantnerová šla do soutěže Miss, aby uspěla v českém modelingu. Podle fotografky, které pózovala už řada vítězek soutěže Česká Miss, má ta nejnovější charisma, jež jí pomůže v jakémkoli oboru. „Letošní vítězky jsou obecně velmi výrazné a nepřehlédnutelné typy, což je speciálně pro modeling velká výhoda. Konkrétně Nikol má velmi osobité charisma, které souvisí i s její vnitřní silou. A to je velký předpoklad k tomu všeobecně uspět v jakémkoli oboru. Ne nadarmo má na zápěstí levé ruky vytetované své životní krédo „never give up / nikdy to nevzdávej,“ řekla Hatašová, jež má bohaté zkušenosti s focením hereček, zpěvaček i modelek. Průprava z modelingu ale podle ní není vždy výhodou.

„Nedělám přílišné rozdíly v tom, zda fotím novopečenou Českou Miss nebo třeba hereckou legendu - u každého hledám úhly, které mne zaujmou, a které nejsou třeba zase až tak obvyklé. Skoro nejpodstatnější složkou celého procesu je světlo a hlavně to, jak vymodeluje lidskou tvář. Jediné, v čem se focení královny krásy od ostatních liší, je asi škála pozic, kterou dívky s modelingovou průpravou nabízejí. Ne vždy je to ale žádoucí. Mně jde spíš o zachycení výrazu, duše, prostě něčeho, co se za naučenými pózami skrývá hluboko uvnitř,“ dodává.

