Miss Franková v USA předvede své křivky i zlatý národní kostým z kůže

„Líbí se mi všechny šaty. Každé jsou jiné, krásné, sedí mi. Nejlépe se cítím asi v červených a zlatých, které budu mít na finálový večer. Každé ze šatů vyzdvihují něco ze mě. Některé jsou romantické, další dají vyniknout mým křivkám,“ říká Gabriela Franková.

Národní kostým Rodná hrouda symbolizuje naši zemi, úctu k tradicím. Šaty se skládají z velké krinolíny zlaté barvy a vrchní části sukně, která je ručně prosekávaná a dekorovaná florálními vzory.

„Použít bílou, modrou, červenou je hrozně jednoduché. Většina mých předchůdkyň v rámci národního kostýmu používala tyto tři barvy. Já se převážně zabývám tvorbou folklórních oděvů, kterou přizpůsobuji současnosti. Ráda si hraji s barvami, materiály. Konkrétně tento kroj je trošku extravagantní, protože jsem použila umělou kůži v kombinaci s lesklými látkami a částečně přírodním materiálem, který je na hlavě,“ prozradila návrhářka Marie Stará.

O hlavní garderóbu České Miss 2014 se tentokrát postarala návrhářka Miriam Janásová. Mezi její nejoblíbenější kousky patří červené, bílé a zlaté šaty.

„S Gabčou jsme měly asi čtyři zkoušky a konzultovaly jsme spíš, kde to sedí a kde ne, dělaly jsme různé opravy. Co se týče stylu šatů, to byla opravdu moje práce. Gabča mi do toho nemluvila a já jsem za to moc ráda. Myslím, že ona je nakonec velmi spokojená a já také,“ řekla návrhářka.

Gabriela Franková se před odletem pečlivě připravovala. Sportovala, snažila se zpevnit postavu.

„A psychická příprava? Uvědomím si to až na letišti. Ale těším se tam. Hlavně na ty zážitky, poznám nové město, stát, zemi. Trošku jsem nervózní z angličtiny. Sice jsem od 15 let cestovala po Evropě, takže nějaké základy mám, také jsem ji studovala, ale nejsem si stoprocentně jistá. V tom mám trošku obavy, ale doufám, že to zvládnu,“ prozradila královna krásy.

Česká Miss 2014 Gabriela Franková v zlatém modelu

Finále Miss Universe se uskuteční 25. ledna v Miami na Floridě. Za Gabrielou přiletí přítel, rodiče a kamarád. Po finálovém večeru plánují ve Spojených státech chvíli zůstat a společně cestovat.

Mezinárodní soutěž krásy Miss Universe se koná každoročně od roku 1952. Pořadatelem je Miss Universe Organization sídlící v New Yorku a jejími spoluvlastníky jsou televizní stanice NBC a Donald Trump. Minimální věk soutěžících je 18 let, maximální 27 let.

Z krásek s korunkou České Miss se v minulosti na Miss Universe umístily v první patnáctce Lucie Hadašová (2007, 12. místo), Eliška Bučková (2008, 11. místo), Iveta Lutovská (2009, 8. místo) a Jitka Válková (2010, 15. místo).