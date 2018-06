Česká Miss Franková: Přítel je mi oporou, prokázal to v těžkém období

"Neřekla jsem, že nám missí nemoc nehrozí, ale že se budeme oba snažit, aby nám to vydrželo. Ale hlavně je to na partnerovi. Pro tu dívku je to obrovská změna, takže to partner nemusí moc ustát. Ale já mám v něm velkou oporu," řekla Franková.

Svého přítele poznala loni, když prodělala těžký zánět ledvin. "Poznali jsme se po té nemoci a já jsem pak měla maturovat a byl mi obrovskou oporou. Když jsem mu řekla, že nemohu na schůzku, protože jdu k doktorovi, tak mi řekl: "To nevadí, já půjdu s tebou, protože chci být s tebou." Rande u doktora. Tam jsem poznala jeho podporu," prozradila.

Pomohlo jí i stěhování za přítelem z rodného Brna do Olomouce. "Když mi zemřel děda a ještě pejsek, tak mi pomohla Olomouc, že jsem byla mimo domov, kde to na mě vše působilo. Máma měla na stole dědečkovu fotografii a navíc mi tam chyběl ten psí čumák," svěřila.

Teď ji čeká hlavně stěhování do Prahy, kde získala na rok byt a taky přípravy na Miss Universe. Franková by ráda do odjezdu vypilovala angličtinu a vylepšila trochu postavu. Kvůli prodělané nemoci ale moc cvičit nemůže.

"Nejsem ten typ, který by měl postavu zadarmo, ale nemohu se sportu věnovat naplno. Velkou aktivitu mám od lékaře zakázanou, takže jdu do fitka tak maximálně na ty břišáky. A zdravé jídlo mám ráda sama od sebe," říká nová Česká Miss.