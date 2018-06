Vylepšit tělo? Prsa mám dost velká, říká nová Česká Miss Franková

Kdo vás do České Miss přihlásil?

Rodina a přátelé, ti mě k tomu donutili. Ani jsem nevěřila, že bych postoupila do semifinále a tento úspěch je pro mě neuvěřitelný.

Dobře, ale někdy musely být chvíle, kdy jste si říkala, že jste celkem hezká a že byste to mohla zkusit...

Ne, já jsem spíš taková, že si moc nevěřím, sice ráda zkouším nové věci, učím se a poznávám, ale v tomto směru to nenastalo. Přítel by mohl potvrdit, že jsem k sobě spíš negativista než pozitivista.

To se teď musí změnit, český showbyznys je dravý sám o sobě. Myslíte, že to ustojí i váš vztah?

Věřím, že náš vztah to zvládne.

Jste spolu dlouho?

Skoro rok.

Máte pocit, že byste na sobě měla něco vylepšit? Třeba i plastickou chirurgií?

To vůbec ne! Myslím si, že prsa mám dost velká. Maximálně si budu udržovat postavu, cvičit, ale na úplně radikální změny bych to neviděla.

Korunovala vás Sophia Lorenová. Stačila jste jí něco říct?

Poděkovala jsem jí. Je to opravdu nádherná žena. Když jsem vedle ní stála, byla jsem úplně maličká. Je úžasná.

Co od svého titulu očekáváte?

Ty první dny budeme asi hodně fotit, rozdávat rozhovory, ale to stěžejní bude, že mi to změní život.



Chcete se angažovat v charitě?

Nějaké charitativní akce už dokonce proběhly, jsem totiž spoluorganizátorkou soutěže Miss střední školy Olomouckého kraje a můj kamarád je Muž roku Martin Zach, který skončil na vozíčku. Dražili jsme obrazy našich finalistek, vybrali jsme 30 tisíc korun a všechno putuje na občanské sdružení Martina Zacha, což ve finále pomůže mladým z Olomoucka, kteří mají nějaké postižení.

Kolika jazyky mluvíte?

Umím angličtinu, dlouho jsem se učila němčinu, mám základy italštiny a francouzštiny, teď první semestr španělštiny, měla jsem i ruštinu a turečtinu.