Rok v Miss mě změnil, přiznala Gabriela Kratochvílová

Věčně usměvavá a pozitivně naladěná krátkovlasá brunetka kvůli konci svého kralování nesmutní. Užila si to a dokonce se těší, že už je její "vládě" konec.

"Upřímně, asi si trošičku oddechnu. Já pořád říkám, že tam ta nostalgie trošičku je. Bude mi líto, že budu tak hezky vzpomínat, jaký byl ten můj večer, a najednou bude patřit někomu jinému. Ale to je na tom zároveň to strašně hezké, že tu šanci má další holka a bude kralovat rok. Doufám, že ho bude mít minimálně takový, jako jsem měla já," řekla iDNES.cz Kratochvílová.

Mažoretce z Chotěboře se po zisku korunky obrátil život na ruby. Předvádí na přehlídkách, fotí kampaně a natáčela film. Přátelé, okolí a rodina jsou prý rádi, že se za ten rok vůbec nezměnila. Ona to ovšem vidí trošku jinak.

"Jistá změna tam proběhla, ale spíš taková ta pozitivní, co se sebevědomí týče. Já jsem nikdy nebyla nějak extra sebevědomá ženská, ale teď si minimálně troufám více oblékat po svém a nebojím se toho. Ale i obecně je to taková zodpovědnost, větší pracovitost," prohlásila Česká Miss 2013.

Krátkovlasá královna krásy přiznala, že během finálového večera v Karlínském divadle byla pro ni nejhroznější tréma.

"Já jsem hrozná trémistka, takže ten stres tam trošku bojoval. Ale když jsem vyšla na to pódium, tak jsem si uvědomila, že to tak hrozné není. Že na ty lidi nevidím a tak jsem si řekla: Prostě si to užij! Pokud to člověk opravdu dokáže, potlačit tu nervozitu, tak to stojí za to," míní po roce modelka.

Mezi deseti finalistkami jubilejního 10. ročníku jednoznačnou favoritku nemá. Potkala se s nimi jen před pár dny a prohodily spolu několik slov.

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová na Miss Universe v Moskvě

"Jsou tam typy, které víc vyčnívají a jsou mi možná i sympatičtější, že si se mnou povídaly a tak. Ale obecně je to těžké. Ty holky jsou jedna krásnější než druhá. Říct, že některá je strašně odlišná, je těžké. Já je osobně neznám. Hodně je to také o finálovém večeru. Jak zvládnou trému. Přece jenom hlasují lidé, takže jak tam zazáří bude nejdůležitější," prohlásila Kratochvílová.

Pro svou nástupkyni má jednoduchou radu: ať je statečná a nevzdává to, když jí bude mizerně.

"Ať pamatuje, že má přátelé, rodinu. Na ty ať myslí pořád, protože během roku to bude těžké. Ale hlavně ať je svá, pozitivní, milá a dělá nám radost," dodala Česká Miss 2013.

Gabriela si díky výhře vyzkoušela také moderování v rádiu: