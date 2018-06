Krátkovlasá Miss: Přítel by mě radši slyšel v rádiu, než viděl na mole

Gabriela Kratochvílová si jednu z cen ze soutěže Česká Miss vybrala až po několika měsících od zisku korunky královny krásy. Nastoupila na moderátorský kurz do rádia.

"Moje práce spočívá v tom, abych pochopila, jak vznikají zprávy, jak se píše počasí, kde se berou zdroje, jak to všechno vzniká. A samozřejmě - jak se to všechno pak prezentuje do rádia," prozradila modelka.

První krátkovlasá miss by se práci v rádiu nebránila. Zatím si ale spíš užívá to, že se něčemu učí. Objeví se třeba v pokračování filmu Bony a klid.

"Vždycky jsem si strašně chtěla zkusit natáčení, stát se herečkou aspoň na chvíli. Myslím, že od začátku do konce jsem se pořád učila a zdokonalovala. Strašně moc se těším, jak to bude vypadat na filmovém plátně. Bylo to úžasné," dodala s tím, že velkou oporu u svých aktivit má v příteli.

"Myslím, že by se mu víc líbil éter než mola. Ale on mě ve všem hrozně podporuje. On je se mnou takový ten nadšenec, který si to užívá, protože vidí, jak já se z toho doma rozzářím a těším se na to," prohlásila modelka.

Její výkon v rádiu ohodnotili moderátorka Linda Finková a šéf Frekvence 1 Miroslav Škoda.

"Ona je tak krásná. Musím říct, že je to nejkrásnější ženská s krátkými vlasy na světě. To je první věc. A mluví nádherně, artikuluje prostě senzačně. Ale je jí do rádia škoda," míní Finková.

"Do týmu by se hodila určitě. Je to bezesporu talentovaná dívka, také proto vyhrála, a talentovaných lidí není nikdy dost. V rádiu je důležitá pozornost posluchačů a krása není tak moc podstatná," dodal Škoda.